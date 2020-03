Coronavirus.- Torrox promueve una página de Facebook para ofrecer a los mayores un servicio complementario

"Queremos que los mayores del municipio puedan estar conectados y animarles a seguir realizando actividad física tan necesaria para la salud para evitar caer en el sedentarismo", ha asegurado a través de un comunicado la concejala de este área, Sandra Extremera.

El alcalde, Óscar Medina, por su parte, ha dicho que los mayores del municipio "son la experiencia, nuestra historia y nuestro reflejo ante las adversidades, son los que están sacando adelante muchas familias con la crisis económica".

"En estos momentos en los que ellos son la población más vulnerable, tenemos que ofrecerles todo nuestro apoyo. Que sepan que, aunque estén en sus casas, no están solos y todo va a salir bien", según ha manifestado el regidor.

La concejala ha señalado que estos días "pueden ser difíciles y muy largos para muchos mayores que se encuentran solos en sus casas, por eso hemos puesto en marcha esta original iniciativa con la que puedan sentirse unidos entre ellos y ofrecerles una alternativa".

Extremera ha apuntado que los mayores podrán seguir online en directo las clases de zumba que ofrecerá a las 11.00 horas el monitor Bienvenido Calvo, quien además realizará clases de fitness y también se encargará de realizar charlas y coloquios, todo esto de una manera virtual.

El Ayuntamiento ha informado de que está previsto ampliar las actividades, con clases virtuales de sevillanas o castañuelas, y se darán consejos a través de personal sanitario cualificado.

La concejala también ha manifestado que el grupo de whasapp de los mayores, que ya existía, "se ha convertido en un lugar para hacerse compañía, animando a quien aún no estuviera en el grupo, que se le facilite el contacto para poder incluirlo". Desde allí se mantiene informados a los mayores sobre temas de citas médicas, teléfonos de interés y atienden las consultas que puedan hacer.

La edil ha hecho un llamamiento a si que se conoce a alguna persona mayor (sea o no dependiente) que no tiene familiares cerca y que no pueden salir a hacer la compra o a la farmacia, se comunique, ya que "les ayudaremos con esas tareas", ha dicho, insistiendo una vez más en la importancia de "que nos quedemos en casa".