Coronavirus.- La CEV avisa les empreses que els ERTO han de tindre un component "d'ètica i moral"

Així s'ha pronunciat Navarro en la roda de premsa oferida juntament amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i els secretaris generals d'UGT PV, Ismael Sáez, i de CCOO PV, Arturo León, després d'una reunió per a analitzar el Reial decret del Govern per a fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus en la qual també han estat presents els màxims responsables d'Hisenda, Economia i l'IVF.

Precisament sobre els ERTO s'ha pronunciat també Puig, que ha asseverat que aquesta figura "està per al que toca", és una solució transitòria, i ha exigit que "ningú aprofite aquest moment per a actuar d'una manera no decent o deshonesta".

Segons ha advertit, si algú els utilitza amb altres finalitats van a intervenir, especialment en els de extinció. No obstant açò, ha volgut remarcar que és una "minoria" perquè "la immensa majoria d'empresaris estan treballant de manera adequada".

Preguntat sobre si es planteja el Consell alguna mesura d'urgència per a compensar el cessament d'activitat de Ford per aquesta crisi sanitària i que afecta empreses auxiliars, ha indicat que no es pot plantejar cap acció segmentada per a una companyia i ha apuntat que estan en relació directa amb el comité d'empresa i s'està a l'espera de veure com evoluciona la situació.

Davant la pregunta de si es disposa ja d'alguna dada sobre l'augment de la xifra d'aturats, ha admès que es podria estar parlant d'un repunt de 5.000 aturats en cinc dies, una situació "molt preocupant", però cal veure com evoluciona la crisi per a veure també quantes de les empreses que han plantejat un ERTO han de tornar a l'activitat una vegada superada la pandèmia.

"Hem de fugir de l'alarmisme", ha ressaltat, però ha reconegut que aquesta és "una situació gravíssima d'una magnitud enorme i conseqüències econòmiques, hi haurà un devessall gran d'aturats pels ERTO".

Respecte a l'estimació del cost que podria tindre aquesta crisi en l'economia valenciana, ha indicat que no es pot aventurar cap dada perquè no se sap quan va a acabar i s'estan plantejant diferents escenaris temporals. "L'acció econòmica més important que podem fer és acabar com més prompte millor amb la pandèmia", ha assegurat.

SINDICATS CRITIQUEN ELS ERTO DE 6 MESOS O 1 ANY

Des de CCOO PV, Arturo León ha admès que hi ha hagut un volum "significatiu" d'acomiadaments però ha recordat que "aquesta conjuntura passarà i tendirà a recuperar-se" i espera que ho faça en forma de V i no d'U. "El desitjable és que mantinguem l'ocupació i l'activitat econòmica, no aprofitem per a fer coses que no tenen sentit".

A més, ha advertit, van a posar l'ull en els acomiadaments i cessaments injustificats de contractes, ja que els ERTO per causa de força major es poden prorrogar mentre dure l'estat d'alarma però no és "ni raonable, ni ètic, ni prudent pretendre'ls de sis mesos o un any, apaga i anem-nos". "Siguem prudents, mantinguem l'ocupació, donem tranquil·litat a la població", ha reclamat.

Ismael Sáez (UGT) ha defès que s'acurten els terminis per a agilitzar els ERTO i que com més prompte millor els afectats puguen cobrar les seues prestacions per atur, al mateix temps que ha demanat als empresaris que no acomiaden treballadors eventuals per circumstàncies de la producció perquè para això està la figura de l'expedient temporal.

També ha posat el focus en els treballadors fixos discontinus, especialment en l'hoteleria i vinculats al turisme, i ha demanat al Consell que plantege al Govern que eixos empleats que no van a ser cridats puguen quedar en situació legal d'atur amb dret a cobrar la prestació.