EA denuncia que la Junta permita la caza en grupo en algunos supuestos a pesar del Estado de Alarma

En concreto, la organización ecologista ha explicado que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha publicado una aclaración sobre la instrucción 7/FYM/2018 en lo referente a la caza para el control poblacional de fauna silvestre cinegética.

En contra de lo establecido en el Real Decreto 463/2020 sobre el Estado de Alarma, permite la caza de conejos en grupos de cuatro personas, ha señalado Ecologistas en Acción en un comunicado recogido por Europa Press.

La Junta, en dicha aclaración argumenta que la autorización se refiere a controles poblacionales de fauna silvestre cinegética (conejo, jabalí, ciervo y corzo) y entiende que la protección de las explotaciones agrarias frente a agentes nocivos es parte de la actividad profesional agraria, pero que debe realizarse bajo circunstancias que eviten la concentración de personas, aunque autoriza la práctica de algunas cazas colectivas con participación de hasta cuatro personas en el caso de los conejos.

MEDIDA INJUSTIFICADA

Así, Ecologistas en Acción ha señalado que mientras la libertad de movimientos queda restringida a las actividades enumeradas en el Real Decreto, la Junta autoriza la caza menor como una medida "indispensable, sin presentar ninguna justificación para ello".

El Real Decreto sobre el estado de alarma es claro y la justificación de la necesidad de la actividad permitida como excepcional, debe ser apropiada. De no ser "causa mayor o situación de necesidad" no puede autorizarse. A juicio de la organización, esta circunstancia no concurre en el supuesto de la caza que permite la Administración autonómica.

Ecologistas en Acción cree que en estos momentos en los que se está exigiendo a la población que permanezca en sus hogares para controlar la expansión del virus Covid-19 resulta "incomprensible" que la Dirección General de Patrimonio Natural y Gestión Forestal permita esta excepción a la norma y además, autorice que se realice en grupos de cuatro personas, ocasionando movimientos de personas (en muchos casos de la ciudad al campo) "sin justificación suficiente".

Además, ha añadido, sigue permitiendo la caza mayor siempre y cuando se realice de forma individual. "Es decir, no permite las monterías colectivas, pero si las salidas particulares Mientras los paseos no se autorizan, con toda la lógica de la grave situación sanitaria en la que nos encontramos, se podrá permitir salir a cazar y los desplazamiento que para ello sean necesarios", ha explicado.

Ecologistas ha señalado que se trata de una arbitrariedad que Ecologistas en Acción ya ha denunciado porque vulnera lo establecido por la declaración del Estado de Alarma y que a su juicio "refleja, una vez más, la incompetencia con la que gestiona la Consejería de Medio Ambiente, asumiendo un riesgo inaceptable y un menosprecio a la salud y bienestar colectivo".