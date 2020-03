La Rioja da atención psicológica a sanitarios y crea un decálogo para la buena salud mental en los hogares

Es una de las medidas de las que este miércoles ha dado cuenta, en rueda de prensa, la consejera de Salud, Sara Alba; el director general del SERIS, Alberto Lafuente; y el portavoz del Gobierno regional, Chus del Río, quien ha avanzado por su parte que hoy mismo se están manteniendo reuniones con los implicados para abordar la situación del proceso de escolarización en la comunidad para el próximo curso.

"No me cansaré de decir en cada una de las comparecencias que haga que muchísimas gracias a todo el mundo, un agradecimiento extensivo a toda la sociedad, por el esfuerzo individual y colectivo que estamos haciendo para superar el COVID-19", ha comenzado señalando la consejera de Salud.

En este sentido, ha reconocido que "estamos atravesando momentos de gran intensidad, en los que estamos cambiando nuestros hábitos, nuestras costumbres, en la que todos hacemos pequeños gestos como no compartir 'fake news', no yendo a visitar a nuestros seres queridos o haciendo teletrabajo".

"Nuestras calles están a rebosar de solidaridad las 24 horas. Es un esfuerzo que no va a ser en vano", ha añadido Alba, quien ha apuntado que "no hay nada más contagioso que nuestra solidaridad desde nuestras casas y balcones", al tiempo que ha llamado a "no caer en el desánimo, aunque se detecten más casos".

"Saldremos de esto y lo haremos como mejores personas y como mejor sociedad", ha subrayado. Y, en este marco, ha abogado por el "autocuidado, ante una situación de aislamiento que no es fácil". Para ello, desde el Ejecutivo riojano, junto con el Colegio de Psicólogos y otras entidades, se ha elaborado el decálogo, "que iremos difundiendo cada día y que es escalable".

Incluye consejos como, en primer lugar, "entender y asimilar que lo que estamos haciendo es lo mejor, que lo estamos haciendo bien"; establecer una rutina familiar "con un horario definido"; crear diferentes espacios en el domicilio "uno para jugar, otro para estudiar, otro para trabajar"; y mantener el contacto con el exterior "con familiares o amistades", vía telemática.

A ello se suma "gestionar el estado de ánimo, no estar en pijama, arreglarse, normalizar emociones y entenderlas"; en sexto lugar, el decálogo anima "a buscar lo positivo que hay en toda esta situación inédita"; hacer ejercicio físico "y dedicarnos tiempo, no nos abandonemos".

El decálogo se completa con otras tres recomendaciones: "no saturarnos de información, pensar y hacer otras cosas"; participar en todos los actos solidarios que se van organizando de manera espontánea entre los vecindarios; y, por último, solicitar ayuda psicológica "si se necesita", contando, por ejemplo, con el teléfono habilitado para ello por el Colegio de Psicólogos de La Rioja: 689989966.

A esta iniciativa se une, además, el cuidado psicológico del personal sanitario riojano, para lo que, como ha apuntado Alberto Lafuente, se va a habilitar tanto un teléfono como un correo "para quién quiera recurrir a ello", contando con la asistencia de psicólogos e incluso psiquiatras; y también para los propios pacientes "a los que estar en habitaciones con dos camas va a facilitar compartir el tiempo de aislamiento".