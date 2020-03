Coronavirus.- La Generalitat posarà 57 milions a la disposició dels autònoms perquè ningú deixe la seua activitat

Així ho ha avançat el president, Ximo Puig, després de reunir-se amb el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), i els secretaris generals d'UGT PV, Ismael Sáez, i CCOO PV, Arturo León, per a analitzar el Reial decret del Govern per a fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus.

Segons ha explicat, aquest mateix dimecres es constitueix el grup de treball format per agents econòmics i socials, juntament amb l'IVF, per a buscar l'itinerari que vehicule eixes mesures. L'objectiu és que "no hi haja cap autònom que haja de deixar la seua activitat".

"La setmana que vé els autònoms valencians van a tindre una resposta per part del Consell, anem a ajudar-los en aquest trànsit tan difícil", ha recalcat Puig.