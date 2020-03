Malestar entre los médicos andaluces por la falta de equipos de protección ante el coronavirus

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha advertido este miércoles del creciente malestar entre los facultativos andaluces por la escasez de equipos de protección ante el coronavirus así como la falta de test diagnósticos y material para tomar las muestras biológicas para realizarlos. Según han indicado, "la escasez de equipos de protección es generalizada en todo el territorio nacional, pero la respuesta de algunos cargos intermedios a esta situación no es ni mucho menos la más adecuada".

Los médicos andaluces han explicado que "podemos entender que existan limitaciones de suministro que escapen del control de los responsables de la sanidad andaluza, pero no se puede exigir instar a los profesionales que reutilicen material desechable o ignoren los protocolos de seguridad". "Hay que tener en cuenta", han subrayado, que "esta situación es aún más insólita si tenemos en cuenta que la mayoría de los empleados que atienden en los establecimientos que permanecen abiertos llevan puesta una mascarilla FFP2".

"Los protocolos deben ser respetados", han dicho, "y en la situación de presión y sobrecarga que vivimos no podemos aceptar que en determinados centros se intente compensar la escasez con coacciones". Por otra parte, "existen dudas razonables acerca del papel del contagio por pacientes asintomáticos, en especial cuando se realizan determinadas técnicas invasivas. Nuestro deber es exigir que ante la duda se proporcione al profesional el nivel de protección más alto posible".

El Sindicato Médico Andaluz ha denunciado también que existe escasez de test diagnósticos e incluso de material para tomar las muestras biológicas para realizarlos. "Estos problemas no son únicamente andaluces y seguramente tienen que ver con la expansión del contagio por todo el mundo, pero debemos insistir en la necesidad de que se adopten cuanto antes medidas para paliarlos", han puntualizado.

Facultativas embarazadas

Por otro lado, los facultativos andaluces han transmitido la existencia de confusión y retraso en la tramitación de la prestación por situación de riesgo en el embarazo. "Las facultativas embarazadas encuentran problemas en la mayor parte de Andalucía para pasar a situación de riesgo en el embarazo y abandonar su puesto de trabajo y su exposición al contagio", han dicho.

Desde el SMA han indicado que "en muchos casos se las conmina a dirigirse al médico de familia y solicitar la baja por enfermedad común, algo que nos parece injustificable". "Este colectivo de riesgo debe ser alejado de inmediato del contagio, al igual que los facultativos especialmente sensibles a los riesgos biológicos para lo que la Dirección General de Personal debería emitir una orden expresa que no dejara lugar a dudas", han especificado.

A ello se une, han añadido, la "ausencia de medidas organizativas que eviten un contagio masivo dentro del mismo servicio de salud". "En el Sindicato Médico tenemos constancia de que en algunas categorías se han creado grupos de trabajo y retenes que permiten que algunos trabajadores queden a salvo del contagio mientras otros están expuestos en su lugar de trabajo, de modo que el contagio, en su caso, no afecte a la mayoría de los miembros del servicio".

Sin embargo y aunque aplaudimos esta iniciativa, "esta medida no está siendo adoptada en el caso de los facultativos, ya que la actividad programada permanece casi sin modificaciones en muchos centros y por tanto no se establecen retenes". "Esperemos que esto no nos lleve a una ausencia dramática de profesionales en los próximos días".

"Lealtad" institucional

Además, los médicos andaluces han pedido que "No se lleven a cabo modificaciones en el organigrama de trabajo de algunos servicios para reducir la actividad realizada en jornada complementaria, que representa una retribución adicional a las retribuciones fijas". "En algunos casos estas reducciones, llevadas a cabo al amparo de la reorganización del trabajo requerida por la pandemia, se han producido en servicios tan sensibles en este momento como las Unidades de Cuidados Intensivos", han dicho.

"La profesionalidad y entrega con que los facultativos andaluces estamos haciendo frente a la pandemia por el denominado Covid19 nos parece incuestionable". "Así lo ha entendido también la población que nos ha emocionado con sus aplausos y sus muestras de agradecimiento, y a la que damos sinceramente las gracias".

"Nuestra lealtad a la Administración sanitaria autonómica y nacional es absoluta y no vamos a hacer o decir nada que permita dudar de nuestro sentido de la responsabilidad o debilite la confianza de la población en quienes tienen que asumir la difícil tarea de gestionar esta crisis".

"Nuestros gobernantes pueden contar con nosotros, pero estas incidencias son relevantes para la protección de nuestros facultativos ante el virus y, por ende, para la salud de la población y deben de ser afrontadas", han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz.