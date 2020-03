Coronavirus.- Una empresa valenciana de genètica prepara kits diagnòstics per a posar-los a la disposició del Ministeri

Així mateix, està dissenyant a "contrarellotge" uns kits de diagnòstic del virus Covid-19 perquè les autoritats puguen distribuir-los per la xarxa sanitària.

La CEO de l'Institut de Medicina Genòmica (Imegen), Ángela Pérez, ha explicat a Europa Press que ja s'han posat en contacte amb el Ministeri per a oferir-los els seus servicis ja que, com a "experts" en el disseny de tests diagnòstics, consideren que és "un deure de responsabilitat social".

"El nostre client habitual és la sanitat pública i creiem que si podem, hem d'oferir els nostres coneixements, no per a competir, sinó per a treballar de forma coordinada", ha aclarit.

Sobre aquest tema, ha explicat que estan treballant "a contrarellotge" per a "posar a punt" el seu laboratori de Màlaga i que a la fi de la setmana puguen ja començar a realitzar proves diagnòstiques, unes 300 o 500 al dia, i tindre del resultat en unes cinc hores.

El termini màxim és que la prova entre al matí i a la vesprada es confirme el positiu o negatiu. Per a açò, ha explicat que es requereixen dos requisits que Imegen reuneix: personal format en microclínica i habituat a aquest tipus de mostres, així com un equipament d'alt rendiment d'extracció d'ARN i la realització de PCR "capaç d'analitzar centenars de mostres alhora".

Així mateix, estan treballant en el disseny d'uns kits diagnòstics seguint les dianes publicades pels organismes per a posar-los a la disposició del Ministeri i que els distribuïsquen per hospitals i centres sanitaris en els quals siguen necessaris.

"No volem competir amb els recursos amb el Ministeri, sinó aprofitar que som experts a dissenyar tests diagnòstics per a poder aportar a les autoritats sanitàries públiques milers de tests", ha assenyalat.

Pérez preveu que aquests tests puguen posar a la disposició del Ministeri a la fi de mes, una vegada que hagen conclòs totes les proves i la seua validació. Imegen és una empresa valenciana especialitzada en genètica i genòmica fundada l'any 2009 per un equip de científics que en l'actualitat dissenyen més de 2.500 tests diagnòstics.