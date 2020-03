Estela Grande afea a Kiko Jiménez no ser fiel a su amistad: "He conocido a dos Kikos, el de la casa y el de fuera"

La relación entre Estela Grande y Kiko Jiménez sigue dando de qué hablar en los platós de Mediaset. Los dos asesores del amor del programa de Mujeres y Hombres y Viceversa se conocieron como concursantes de Gran Hermano VIP 7 y allí fue donde comenzaron su polémica amistad.

La amistad de los dos concursantes fue confundida con una cierta atracción por parte de ambos, lo que provocó el enfado de Diego Matamoros y Sofía Suescun. Tras reconciliarse con sus respectivas parejas, los Jiménez y Grande volvieron a entrar a la casa de Guadalix durante El tiempo del descuento, donde retomaron su relación.

Tras el final del concurso, el matrimonio entre la modelo y Diego Matamoros terminó, y ahora la pareja está separada. Estela Grande ha explicado públicamente que esperaba que el ex de Gloria Camilia cumpliera su palabra y mantuviera la relación de amistad con ella.

Kiko Jiménez explicó en el plató de Supervivientes que, por su parte, la amistad con Estela está en un buen momento y que ella puede contar con su ayuda siempre que lo necesite. Asímimo, el colaborador explicó que fue la modelo quien dejó de contestar a sus mensajes vía WhatsApp.

Este miércoles, los dos colaborares se han encontrado en el plató de Myhyv, donde Estela Grande ha negado las declaraciones de su compañero y ha explicado que es mentira que mantengan una relación fluida. Además, la asesora del amor ha comentado que no se han tomado "el café" que Jiménez comentó y que siente que él no corresponde su amistad.

"Yo esperaba que tanto aquí, públicamente, y detrás de cámaras me apoyaras", ha comentado Grande. "Has tenido todo el apoyo por mi parte", ha respondido el exconcursante de Supervivientes.

Kiko ha mostrado una conversación de WhatsApp en la que el último en contestar fue el colaborador, a lo que la modelo ha aclarado que no respondió el mensaje ya que consideró que las respuestas de su compañero eran algo frías. "Yo soy la que me he metido al barro y tu nada", ha reclamado Estela. "He conocido a dos Kikos, el de la casa y el de fuera", ha añadido la colaboradora.