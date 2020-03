El encierro por el coronavirus, una oportunidad para aprender recetas de los mejores chefs

La crisis del coronavirus nos mantiene encerrados en nuestras casas. Mucho tiempo. Toda vale para entretenerse. Ya hemos visto siete capítulos de nuevas series; dos películas; leído otras 100 páginas de nuestro novela de cabecera; paseado al perro (afortunados quienes lo tienen); y comprado el pan del día. ¿Qué queda? Además de las convocatorias de aplausos, nos queda cocinar.

Como nos sobra tiempo, no se trata solo de hacer lo que obliga el estómago, o sea, la comida del día. Podemos adornarnos, querernos y aprender nuevas recetas. Lo bueno es que los grandes chefs también tienen más tiempo y algunos lo están empleando en alegrarnos el día con algunos de sus secretos.

Es el caso de Dani García, el ex tres estrellas Michelin. El chef marbellí se ha apuntado a la iniciativa #YoCocinoEnCasa. De momento, para todos los que quieran aprender ya ha elaborado dos recetas: el lunes un arroz con ibéricos, setas y piquillos, y el martes, un sencillo pollo al ajillo.

Otro grande, Jesús Sánchez ha abierto una especie de consultorio. La idea del chef del ahora tres estrellas Cenador de Amós (Cantabria) es que los usuarios de redes sociales le envíen los ingredientes que tienen disponibles. En respuesta, él les da ideas y recetas para cocinarlos bajo el lema "desempolvemos el delantal".

Andoni Luis Aduriz ha cocinado junto a su hijo unos mejillones a la belga

Dinar es un proyecto sobre gastronomía y sostenibilidad creado por Carla Mourinho y Sofía Soler. Ellos han creado en Instagram la cuenta @yomequedoencasacocinando. "Instagram en directo desde el perfil de cada cocinero. Crear horarios y fechas como si fuese un festival de música, pero en éste mandan la comida y el chef", detalla Mourinho.

Cuenta EFE que los cocineros no han tardado en sumarse: "Tenemos a más de 40 en cola". A lo largo del día se programan las sesiones culinarias, protagonizadas entre otros por Andoni Luis Aduriz, cuyo Mugaritz (Rentería, Guipúzcoa) está en el puesto 7 de The World's 50 Best Restaurants 2019, que se ha estrenado con unos mejillones a la belga cocinados con su hijo.

Otros estrellas Michelin, como Paco Morales (Noor, Córdoba), Javier Estévez (La Tasquería, Madrid) o Xanty Elías (Acánthum, Huelva) se han adherido a la iniciativa para hacernos más llevadero el confinamiento cocinando y comiendo rico. "Ofrecerán sus secretos paso a paso, de su casa a la tuya", dice la promotora de la iniciativa.

Cocina de confinamiento

La asociación de cocineros Jóvenes Restauradores de Europa (JRE) también quiere hacer de la cocina una herramienta de entretenimiento y salud durante la pandemia del coronavirus y, bajo la etiqueta #cocinadeconfinamiento, anima a sus asociados en España a ofrecer recetas detalladas y consejos culinarios.

Bajo la etiqueta #cocinemosjuntos, la empresa Regalarest lanzó el reto a los profesionales que han tenido que cerrar sus locales. "Se trata de aprovechar su conocimiento, que nos echen una mano, porque cocinar nos une en la distancia", explica su responsable, Miguel Llano.

Le sorprendió la inmediata respuesta que tuvo de cocineros como Francis Paniego, con dos estrellas Michelin en el Portal del Echaurren (Ezcaray, La Rioja), con su vídeo de patatas a la riojana; de César Martín (Lakasa, Madrid), que preparó paso a paso unas albóndigas, o de los heladeros Fernando Sáenz y Angelines Fernández (dellaSera, Logroño) que cada día proponen un helado distinto, ideal para alegrar la cuarentena. Todos simplifican sus recetas para que podamos seguirles.