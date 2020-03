AMPL.- Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 185 nous casos positius i nou morts

Dels nous casos, 14 són de la província de Castelló; 68 en la de València i 103 a Alacant, segons ha detallat en una compareixença la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló. D'ells, 95 són homes i 90 dones i hi ha tres menors de 14 anys.

Segons Barceló, si se sumen els 185 nous casos al total des de l'inici de la crisi, la xifra de casos ascendeix a 726. D'ells, 54 s'han detectat a Castelló, 293 a Alacant i 377 a València. A més, hi ha dos casos no assignats encara perquè són de persones residents de fora de la Comunitat Valenciana.

A data d'aquest dimecres hi ha 252 persones ingressades, 19 a Castelló, 105 a Alacant i 128 a València. D'ells, hi ha 40 pacients en la UCI, dos a Castelló, 17 a Alacant i 21 a València.

En l'última jornada s'han registrat 16 altes, les proves negatives ascendeixen a 4.564 i s'han atès 22.300 cridades en el telèfon d'atenció 900 300 555.

Pel que fa a les residències de majors afectades pel coronavirus, en la d'Alcoi (Alacant), on hi ha 134 residents, hi ha 58 ancians amb símptomes -8 controlats per la unitat domiciliària de l'Hospital Verge dels Lliris- i s'ha inclòs reforços (4 infermers, 6 auxiliars i 31 en contractació per a diversos facultatius); i en la de Torrent (València), de 77 residents, 51 estan aïllats amb símptomes, hi ha 38 hospitalitzats, 32 d'ells en planta i sis en UCI. Barceló ha recordat la incorporació de 20 infermers, 34 tècnics en cures auxiliars d'infermeria i dos metges que se sumen al personal de la residència.

La consellera també s'ha referit a un tercer centre a Elx (Alacant), amb 116 residents dels quals es troben amb símptomes i aïllats en el centre, 3 i 5 hospitalitzats en el General d'Elx (3 en planta i 2 en UCI).

Precisament, davant la situació detectada en els centres de majors, la responsable de Sanitat del Consell ha asseverat que "se'n van a extremar les precaucions i centrar els esforços a contindre el virus" en aquests espais, que acullen persones vulnerables i on hi ha convivència i contacte". "No va a haver-hi cap diferenciació entre els nostres majors estiguen on estiguen", ha ressaltat.

En aquest sentit, ha anunciat que firma una resolució que faculta la Conselleria de Sanitat a posar sota control i prevenció les residències tant públiques com privades on hi haja un brot.

D'aquesta manera, on hi haja un brot, el personal de la Conselleria podrà prendre les mesures que siguen necessàries per al tractament de la pandèmia i disposarà de "plenes facultats" en l'àmbit sanitari sobre el conjunt del personal adscrit a aquests centres. A més, l'administració designarà un responsable propi del departament de salut corresponent al que se li proporcionaran els recursos per a fer-se càrrec de l'activitat assistencial.

En la mateixa línia, la Conselleria de Sanitat assumeix la capacitat d'inspecció de tots els centres de majors per a poder avaluar la situació. Aquestes mesures, ha precisat Barceló, estan dirigides exclusivament a atenció sanitària sense perjuí de les competències de les polítiques socials i estaran en vigor mentre es perllongue la pandèmia.

"La decisió afecta tant residències públiques com privades perquè ací només hi ha ciutadans i ciutadanes i majors que pertanyen a la nostra comunitat i no va a haver-hi diferències. Les residències privades van a comptar amb el material, la prevenció de riscos laborals i tindran tot el suport de tot el nostre personal sanitari", ha dit.

D'altra banda, a Barceló se li ha preguntat per la nova instrucció del Ministeri de realitzar els test de verificació a casos sospitosos. Ha comentat que, de moment, la Comunitat Valenciana no ha rebut la nova ordre i continua acollint-se a la norma anterior però que, quan es dicte el canvi de criteri i es dispose dels mitjans -es preveu això en els pròxims dies- se seguirà eixa indicació.

"ESTEM JUSTS" DE MATERIAL

Quant a la situació dels hospitals, al titular de Sanitat Universal ha remarcat que no hi ha saturació gràcies a la decisió de suspendre tota activitat quirúrgica no urgent i, quant a material, sí ha reconegut que "estem justs". Per açò, confia que el Ministeri al llarg del dia de hui i demà farà arribar recursos a les CA del carregament procedent de la Xina.

També s'ha reforçat el número d'atenció 900 300 555 però, a més, es llançarà un app -quan es resolga un problema tècnic- que estarà connectada al SIP i al centre de salut.

Ana Barceló ha agraït totes les donacions i ajuda rebudes d'entitats com les universitats i els hotels. Respecte a aquests últims, ha dit que el seu departament està estudiant la situació i ja s'han fet "cridades per a veure de quantes habitacions disposen i dels professionals que serien necessaris". En aquests moments, la Generalitat disposa de recursos propis en els hospitals.

66 SANITARIS POSITIUS

Interrogada pels professionals sanitaris afectats pel virus, ha explicat que quan hi ha una baixa per aquesta causa es comptabilitza com a temporal i se substitueix. Ha precisat que hi ha 66 professionals que han donat positiu.

Finalment, Barceló ha manifestat que no es coneix quan arribarà el punt àlgid de la pandèmia -"sabem que estem en una setmana complicada i la que vé probablement també ho serà", ha dit- i, preguntada per les queixes de comités d'empreses de l'IVASS, ha assegurat que li consta que des de la Vicepresidència d'Inclusió "estan adoptant les mesures necessàries".