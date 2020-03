Los procesos de adopción de animales, paralizados por la situación con el coronavirus

Las consecuencias del confinamiento y de los protocolos de seguridad ante la situación con el Covid-19 son transversales y afectan en todos los ámbitos. Los animales en protectoras son otros de los grandes perjudicados: No se están realizando acogidas ni adopciones, aunque sí que se garantizan todos sus cuidados en los centros.

Desde la Fundació Daina, la Societat Protectora d'Animals de Mataró, han lanzado un comunicado donde piden que se cuide la situación de vulnerabilidad de los animales. Anuncian que el servicio de acogida de animales puede sufrir colapsos, ya que sigue habiendo ingresos en las instalaciones pero no se están realizando adopciones.

Las atenciones que se les realizan siguen su curso al 100%, tanto por parte de cuidadores como de veterinarios. Así lo apunta también José Manuel Piñero desde el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona: "De momento trabajamos lo justo para dar de comer a los animales y atender la oficina”.

Con miedo al colapso y sin parar de recoger animales abandonados

“Solo estamos atendiendo los casos urgentes y claro, recogiendo, ya que no se puede parar de recoger”, continúa José Manuel Piñero.

Sílvia Serra, la presidenta de la Fundació Daina, explica: "Los animales no pueden estar desatendidos. El problema es si no hay acogidas ni adopciones y siguen entrando animales. Ahora mismo no hay la misma regularidad de recogida como antes del COVID-19 pero para que tengáis cifras, desde jueves que se empezó a alertar del cierre de locales llevamos siete recogidas de perros de diferentes municipios".

Se quejan, además, de que las personas siguen sin estar concienciadas: "Esta mañana han dejado una caja de gatitos en las puertas de un hospital veterinario. Esta persona, ha salido a la calle cuando no tenía que salir para abandonar a unos gatitos. Parece ser que no hay mucha conciencia de lo que pueden llegar a generar. Mientras vayan entrando animales, en pocos días tendremos el colapso. Ya estamos al límite", dice Serra.

El difícil horizonte de la economía

Sílvia Serra continúa: "No queremos enfermos, ya que sino no no podremos trabajar. Nuestra preocupación es también el plan económico. Somos 33 personas y no podemos permitirnos hacer un ERE. Somos un servicio público y tenemos que ir a recoger los animales cuando la policía nos avise o nos deje. Hay que pagar un montón de nóminas y, ahora mismo, trabajar a media capacidad, por lo que hay servicios que no haremos y esto también repercute en donaciones".

Añaden en el comunicado que les preocupa el impago que puede llegar por parte de las administraciones públicas, de los ayuntamientos. Ya arrastran, dicen, una deuda de 110.000 euros por impago de la Comissió Liquiadora del Consell Comarcal del Barcelonès. "Si ahora se retrasa alguna de las facturas, esto nos puede llevar a no poder resistir", lamenta Serra.

Están dispuestos, dicen, a hacer los esfuerzos pertinentes, pero también son conscientes de que la situación no puede alargarse en el tiempo: "Estamos predispuestos a si tenemos que estar un mes sin cobrar, poder aguantar. Esto se puede aguantar un mes o mes y medio, pero mucho más no". Han tenido que cerrar una tienda de autofinanciación de material de segunda mano.

“La situación nuestra es de relativa calma, son los primeros días. Tenemos los tres centros de acogida con los cuidadores y los veterinarios atendiendo a nuestros animales. De momento no tenemos ningún de los 33 compañeros afectado por el virus y lo que tenemos es cerrada la atención al público. Solo trabajamos internamente", dice la presidenta de la Fundació Daina.

La posibilidad de seguir realizando adopciones

Creen que una parte de la solución a la situación podría llegar con la organización de adopciones. "Tendrían que permitirnos hacerlas con cita previa y filtrando nosotros las personas. Hay muchas personas que quieren aprovechar para adoptar ahora, ya que están en casa. Sería interesante a que se abra la puerta a que gente con debida precaución”.