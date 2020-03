Ariel Winter, de 'Modern Family', luce radiante y renovada sin maquillaje ni filtros

Atrás quedaron los malos momentos que tuvo que pasar durante los años en los que participó en Modern Family.

Ahora, Ariel Winteres prácticamente otra persona y luce renovada y radiante en las redes sociales.

Renovada ya que, tal y como ella misma confesó hace no mucho, estaba deseando terminar la serie para poder transformar su pelo en su color soñado. Dicho y hecho, porque ya luce una larga y anaranjada melena en sus últimas imágenes colgadas en Instagram.

Además, Ariel ha querido hacer un alegato a la naturalidad. "Mi foto pre-maquillaje", escribía la actriz en un mensaje junto al hashtag #nofilter y confesando sus ganas de jugar a Pokémon Go.

También se muestra concienciada contra el coronavirus con un aplaudido mensaje: "Cuarentena no significa que tengamos que abandonar todo ejercicio, solo significa que no abandonemos nuestras casas! Aún podemos mantenernos en forma y sanos en nuestro salón. Y por recalcar... QUEDAOS EN VUESTA P*TA CASA POR VUESTRA SEGURIDAD Y LA DE OTROS! NO ES MOMENTO DE SER EGOÍSTA!", añadía la intérprete en un story.