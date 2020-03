La peluquera cuyo casero ha sido alabado por Sánchez en su comparecencia en el Congreso: "Es un alivio"

Fue la propia Gallego quien hizo público el caso en la cuenta de Facebook de su negocio. "Me siento muy privilegiada con esta situación" escribía en la red social junto a una fotografía del mensaje que su casero le había enviado: "Te mando esta nota para comunicarte que los días que tengas cerrada la peluquería por el tema del coronavirus, tanto si es por disposición del Gobierno como si tú entiendes que no puedes abrir por seguridad sanitaria, no se cobrará durante el periodo de cierre el alquiler del local", se leía en una conversación de whastapp.

"CASERO" Y "CASERA"

En declaraciones a Europa Press, Gallego deja primero claro que son "casero y casera" y que está "muy emocionada" con lo que le ha tocado. "Estoy muy agradecida, es un gesto muy grande que no sé ni como me ha pasado", ha indicado, para añadir que para las personas con un negocio pequeño "es una ayuda muy grande" la eliminación del alquiler durante estos días.

Su situación actual es la de la mayoría de españoles, es decir, está confinada en su casa y con el negocio cerrado. Tal y como ha explicado, las directrices del Gobierno eran abrir en servicios mínimos para personas con discapacidad, pero este martes se ha hablado de servicios a domicilio, una circunstancia que, según ha indicado, ha generado un "caos". Gallego aún no ha atendido a nadie en esta circunstancia. "No me ha llamado ningún cliente", ha apuntando, para indicar que si así fuera le atendería sin problema.

Pero, a pesar de su alegría por las facilidades de sus caseros, Gallego recuerda que hay más problemas. En su caso, dos mujeres empleadas a las que tiene que pagar y que aún no sabe "qué va a pasar con ellas" y está consultando con su asesoría. En este sentido, ha pedido a los políticos "que echen también una mano en lo que pueden". "Tenemos que echarnos una mano entre todos, y los políticos también, no sólo a nivel estatal, sino cada uno en lo que pueda", ha concluido.

GENEROSIDAD DE LOS ESPAÑOLES

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor la generosidad de los ciudadanos españoles durante la crisis del coronavirus. Una sociedad que, según ha explicado, ha decidido no rendirse y resistir y a la que nada puede parar: "Ni el virus más dañino", ha apuntado, durante su intervención en el Congreso.

El líder socialista ha comparecido este miércoles en la Cámara baja en un Pleno extraordinario para informar sobre el estado de alarma consecuencia de la crisis sanitaria, con un discurso en el que, además de exponer las medidas tomadas por el Ejecutivo en los últimos días, también ha apelado a la ciudadanía para "dar lo mejor" en este tiempo de epidemia.

En este sentido, ha destacado la figura del "casero gallego que se ha hecho responsable de las deudas" de su arrendatario, así como de los profesores que están dando clases gratuitas por Internet para que los conocimientos y la educación no se detengan.