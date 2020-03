Farmacéuticos de Lugo piden no hacer "acopio" de medicamentos y avisan de escasez de mascarillas

Con todo, Pérez-Mel ha subrayado este miércoles que "no hay ningún problema de desabastecimiento de medicamentos" y ha asegurado que la situación "es normal". Por ello, ha insistido en pedir a la gente "que no trate de acopiar medicamentos" al considerar que "no va a ser necesario".

"Lo que escasean son mascarillas, soluciones hidroalcohólicas y también los guantes que parece que empiezan a escasear", ha constatado el presidente del colegio, que ha explicado que las 183 farmacias de las provincia "están abastecidas y funcionando".

Además, ha aprovechado para pedir a la población que siga las recomendaciones como la separación de un metro o metro y medio, y que esperen a ser atendidos fuera de los establecimientos si en su interior "hay mucha gente". "Realmente estamos teniendo un comportamiento excepcional por parte de la población, que está totalmente concienciada", ha concluido.