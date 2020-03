El enfado de Ana Rosa con el Gobierno de coalición: "La gente en los hospitales muriéndose y el Gobierno peleándose"

La última reunión del consejo de ministros, anterior a la publicación del decreto donde se detallan las características del estado de alarma, ha provocado diferentes críticas. La reunión se alargó durante sietes horas y diferentes medios culpan del retraso a las diferencias entre los miembros del Gobierno de coalición.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han comentado que el vicepresidente, Pablo Iglesias, quiso entrar en la cúpula de mando que gestiona la crisis sanitaria por el coronavirus, noticia en la que las diferentes fuentes encuentran discrepancias. No obstante, la discusión entre Unidas Podemos y PSOE se produjo por la aplicación de ciertas medidas económicas.

Ana Rosa Quintana ha arremetido contra los miembros del Ejecutivo y ha añadido que "no se puede consentir que cuando está la gente en los hospitales muriéndose el Gobierno esté peleándose en el consejo de ministros... Tienen que cambiar de actitud".

Pilar Gómez, colaboradora del programa, ha apuntado que el Gobierno de coalición se ha debilitado y tiene fisuras; sin embargo, Ana Terradillos ha opinado lo contrario que su compañera: "No creo que esté en peligro", ha añadido.

"Pena que no esté en peligro, porque se ha visto que son incapaces de gestionar la situación", ha comentado Gómez. La periodista ha denunciado el retraso de la publicación del decreto del estado de alarma y, según ha explicado ella misma, fue producto de que "un señor estaba pidiendo estar en una mesa y porque unos independentistas estaban llamando, ¡oye!, a mi no me pidáis el estado de alarma", ha comentado la tertuliana.

"Espero que después de esto el señor Sánchez aprenda a hacer política de estado", ha explicado la periodista del diario El Mundo. Ana Terradillos ha seguido en la línea de su compañera y ha añadido que "ojalá todos políticos hubieran dado la talla en momentos muy complicados como este, porque estos discutían, otros mentían".