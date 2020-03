Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 185 nous casos positius i nou morts

Dels nous casos, 14 són de la província de Castelló; 68 en la de València i 103 a Alacant, segons ha detallat en una compareixença la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló. D'ells, 95 són homes i 90 dones i hi ha tres menors de 14 anys.

Segons Barceló, si se sumen els 185 nous casos al total des de l'inici de la crisi, la xifra de casos ascendeix a 726. D'ells, 54 s'han detectat a Castelló, 293 a Alacant i 377 a València. A més, hi ha dos casos no asignats encara perquè són de persones residents de fora de la Comunitat Valenciana.

A data d'aquest dimecres hi ha 252 persones ingressades, 19 a Castelló, 105 a Alacant i 128 a València. D'ells, hi ha 40 pacients en la UCI, dos a Castelló, 17 a Alacant i 21 a València.

En l'última jornada s'han registrat 16 altes, les proves negatives ascendeixen a 4.564 i s'han atès 22.300 cridades en el telèfon d'atenció 900 300 555.

Pel que fa a les residències, en la d'Alcoi, on hi ha 134 residents, hi ha 58 ancians amb símptomes i en la de Torrent, de 77 residents, 51 estan aïllats amb símptomes, hi ha 38 hospitalitzats, 32 d'ells en planta i sis en UCI.