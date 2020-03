Coronavirus.- La Unió de Periodistes reivindica el paper del periodisme i ajorna l'entrega dels seus premis

A més, ha informat que ha decidit, davant l'estat d'alarma, ajornar l'entrega de la 39ª edició dels Premis Llibertat d'Expressió prevista per al 4 de maig en La Nau de València a una data encara per determinar.

En un comunicat, l'organització ha recordat a les empreses periodístiques que han de garantir la seguretat dels professionals de la informació, posant al seu abast totes les mesures necessàries per a evitar contagis, així com facilitar el teletreball en els casos que siga possible.

"Demanem també a les institucions, a l'administració i a la resta de col·lectius la realització de rodes de premsa telemàtiques, com ja s'està fent en molts casos, per a evitar l'exposició contínua dels periodistes, una professió que s'ha evidenciat de risc en una situació de crisi com aquesta on el periodisme és un servici públic més que garanteix el dret a la informació de tota la ciutadania", ha agregat la Unió.

Així mateix, ha denunciat "una vegada més la situació de precarietat dels companys autònoms, que amb aquesta crisi s'està agreujant davant la impossibilitat de seguir amb el seu treball a causa de la cancel·lació de molts dels esdeveniments que aquests periodistes s'encarregaven de cobrir".

Per açò, i en la mateixa línia que la FAPE, es demana a les empreses i grans grups de comunicació que "no aprofiten aquesta declaració d'estat d'alarma per a realitzar acomiadaments i regulacions d'ocupació encobertes, no justificades, en un moment en què els mitjans són imprescindibles en la societat".

PREMIS LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ 2020

D'altra banda, l'executiva de la Unió ha decidit ajornar la 39ª edició dels Premis Llibertat d'Expressió prevista per al 4 de maig a una data encara per determinar.

Enguany l'assemblea de la Unió va decidir atorgar dos Premis Llibertat d'Expressió. Al fotoperiodista d'El País, Albert García, detingut el 18 d'octubre durant els altercats per la sentència del procés, i a l'organització saharauí Équipe Média, una organització creada el 2009 amb l'objectiu de trencar el bloqueig informatiu sobre l'ocupació marroquina en el Sàhara.