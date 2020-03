Aragonés descarta unos nuevos presupuestos y apuesta para modificar los de 2020 una vez aprobados

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, cree que hacer unos nuevos presupuestos desde cero para hacer frente a la crisis del coronavirus no es la solución porque se necesitarían seis meses. "No podemos esperar seis meses a hacer presupuestos, quizás entonces serían previsiones desfasadas. Es mejor gestionar la situación con los presupuestos de 2020 que elevan el techo de gasto en 3.000 millones de euros que con los de 2017 prorrogados. Necesitamos instrumentos ya", ha defendido en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Según Aragonés, una vez aprobadas las cuentas se pueden hacer las modificaciones que haga falta y ha argumentado que la ley habilita a hacer cambios.

Aragonés ha considerado que las medidas económicas del gobierno español son un paso pero no suficiente para afrontar la situación. Según el vicepresidente, lo importante es mantener la cadena de pagos y que las nóminas se continúen pagando. En cuanto a la moratoria del pago de la hipoteca para personas vulnerables anunciada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Aragonés ha pedido que se incluya también el pago de alquileres y ha recordado que en los últimos años ha habido más desahucios en el ámbito de los alquileres que en el de las hipotecas.

El vicepresidente ha explicado que ayer martes participó en una reunión por videoconferencia del ministerio de Hacienda con responsables económicos de las comunidades autónomas. En esta reunión, según el vicepresidente catalán, transmitió que se irán tomando las decisiones que más necesite la economía y que después ya se hablará de estabilidad. "Todos los objetivos de estabilidad, déficit y de regla de gasto han saltado por los aires", ha concluido.

Para Aragonés, se necesitan más medidas económicas de las que ha aprobado el gobierno español y hace falta una inyección directa de dinero del sector público. En definitiva, ha pedido más claridad e intensidad en el Estado ante unas medidas que ha calificado "de insuficientes".

En cuanto a las medidas de movilidad para combatir el coronavirus, el vicepresidente ha defendido que la realidad es diferente según los territorios y que, por lo tanto, "no pueden servir las soluciones homogéneas". Y ha insistido que el Gobierno no pide competencias sino una restricción mucho más grande de la movilidad.

En referencia en los presupuestos, Aragonés ha explicado que en un contexto de normalidad se tarda unos seis meses a elaborar unas nuevas cuentas y además ha indicado que ahora no se saben las previsiones económicas del impacto del coronavirus. "No podemos esperar seis meses a hacer unos presupuestos, quizás entonces ya serían previsiones desfasadas. Es mejor gestionado la situación con los presupuestos de 2020 que elevan el techo de gasto en 3.000 millones de euros que no con los de 2017 prorrogados. Si alguien dice que los de 2020 son insuficientes, imagínese con los de 2017", ha argumentado.