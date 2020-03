Els treballadors afectats per ERTO de "força major" no perdran l'antiguitat i tornaran a l'empresa

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball tramitarà els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que suposen la suspensió temporal del contracte o reduir la jornada dels seus treballadors de manera temporal, sempre que s'acredite que existeix una causa de "força major" derivada de la situació actual, provocada per l'expansió del Covid-19.

Durant la suspensió del contracte, la persona treballadora continua vinculada a l'empresa però sense dret a percebre el seu sou, ni la resta de complements com a pagues extra o vacances, i acabada la situació excepcional, es reincorporarà a l'empresa, i no perdrà l'antiguitat a l'efecte d'acomiadament, ja que la suspensió del contracte és per una causa aliena al treballador, ha informat la Generalitat.

L'objectiu de la Conselleria és l'aplicació de les mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de la Covid-19 que estableix el Reial decret llei 7/2020 de 12 de març i "evitar que es produïsquen acomiadaments, garantint el compliment de tots els requisits establits legal i reglamentàriament en aquest mecanisme legal", assegura el comunicat.

En aquest sentit, l'expedient de regulació d'ocupació temporal, regulat en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors (ET), permet a les empreses suspendre els contractes de treball o reduir la jornada laboral de les persones treballadores "de manera temporal".

Quasi 200 ERTO des del 12 de març

Arran de la situació provocada per l'expansió del coronavirus, entre els dies 12 i 16 de març, la Conselleria d'Economia ha rebut 191 sol·licituds d’ERTO que afecten 5.649 persones de la Comunitat Valenciana. D'aquestes peticions, 10 corresponen a empreses que operen en tota la Comunitat i afecten 2.656 treballadors.

A la província de València el nombre de sol·licituds és de 72 d’ERTO que afecten 1.119 persones treballadores; a Alacant les sol·licituds són 77 i afecten 1.246 persones, mentre a la província de Castelló el número d’ERTO sol·licitats és de 32 i afecta 628 treballadors.