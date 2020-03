Daniel Radcliffe echa la culpa a Harry Potter de su adicción al alcohol

Daniel Radcliffe alcanzó la popularidad en 2001 cuando, siendo solo un niño, interpretó a Harry Potter.

El intérprete, que siguió siendo el joven mago durante diez años y ocho películas: creció paralelamente con su personaje en la ficción hasta grabar su última película con con 21 años. Algo que le trajo muchas alegrías pero también unas cuantas amarguras.

De eso habló este lunes en BBC Radio, donde reflexionó sobre los peligros de llegar a la fama siendo apenas un niño.

Uno de ellos fue haber tenido un serio problema con el alcohol, que se agudizó especialmente justo antes del rodaje de las últimas películas de la saga.

De esta forma, un día notó que, al emborracharse en un establecimiento público, llamaba demasiado la atención. "No era simplemente un chaval bebiendo, era Harry Potter pasándose de alcohol en un bar", contó el intérprete.

Un problema que se agravaba cuando al sentirse observado bebía más para ver si se le olvidaba la incómoda situación que estaba viviendo.

"No me sentía lo suficientemente cómodo con la persona que era cuando estaba sobria"

En cuanto a los motivos de esta adicción, aseguró, fue que le entró pánico al no saber qué iba a ser de su vida una vez que concluyera las últimas grabaciones de las películas de Harry Potter. "No me sentía lo suficientemente cómodo con la persona que era cuando estaba sobria".

Sin embargo, el actor, ahora de 31 años, aseguró que superó todos sus miedos y adicciones gracias al apoyo de sus padres y de sus compañeros de reparto. "Ellos me dieron la perspectiva sobre mi vida y me ayudaron en momentos clave a superar mi adicción", confirmó.