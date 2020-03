Sánchez comparece este miércoles en el Congreso ante poco más de una veintena de diputados

Aunque el Congreso no puede impedir la entrada de las señorías que quieran asistir a la sesión, los grupos han acordado limitar el número de representantes que mandará cada uno, en función de su peso en el hemiciclo. Tampoco la Mesa de la Cámara estará al completo, aunque si se ha garantizado una representación mínima del órgano de gobierno encabezada por la presidenta, Meritxell Batet.

La intervención de Sánchez arrancará a las nueve de la mañana y el presidente podrá emplear todo el tiempo que necesite para exponer sus medidas. Después, cada grupo contará con quince minutos para intervenir y, tras la contestación del jefe del Ejecutivo, en su caso, se les darán otros cinco para un segundo turno.

TAMPOCO HABRÁ PRENSA

En una sesión en la que no habrá votaciones, no sólo estarán vacíos los escaños, sino también las tribunas de prensa porque los informadores acreditados en la Cámara no cubrirán el Pleno de forma presencial y lo seguirán, como la mayoría de sus señorías, desde sus televisiones o de otro tipo de dispositivos.

Entre los nueve miembros de la Mesa han confirmado su asistencia además de Batet; la vicepresidenta tercera y dirigente 'morada', Gloria Elizo, y los secretarios tercero, Javier Sánchez Serna (Podemos), y cuarto, el 'popular' Adolfo Suárez Illana. Por tanto, si no hay anuncios de nuevas incorporaciones, sólo seguirá el debate 'in situ' la mitad del órgano de rector de la Cámara, que ya se ha visto afectado por el coronavirus en la figura de la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, del PP, una de las primeras parlamentarias en hacer público su contagio.

De los grupos de partidos de ámbito nacional habrá representación de todos salvo de Ciudadanos, cuya presidenta y portavoz, Inés Arrimadas, esta embarazada y cuyo portavoz adjunto, Edmundo Bal, guarda cuarentena con síntomas del Covid-19 desde el pasado viernes. La líder del partido naranja pidió este lunes tanto a Sánchez como a Batet que se organizara un Pleno por medios digitales para dar ejemplo y evitar riesgos entre los políticos y los trabajadores de la Cámara, pero esa fórmula no está contemplada en el Reglamento de la institución, que data de 1982.

Desde el PSOE han anunciado que acudirá su portavoz, Adriana Lastra, que el viernes anunció una cuarentena que ha acabado este martes. Junto a ella estarán en sus escaños el secretario general del grupo, Rafael Simancas, y otros cuatro diputados que, como él, fueron elegidos por la circunscripción de Madrid: Isaural Leal, Zaida Cantera, Daniel Viondi y Omar Anguita.

Por parte del PP se confirma la asistencia de su presidente, Pablo Casado; el secretario general del partido, Teodoro García Egea; la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo; el portavoz adjunto Guillermo Mariscal y el diputado por Granada y jefe de gabinete de Casado, Pablo Hispan.

VOX ENVIARÁ A VARIOS NO INFECTADOS

Vox, el grupo con más positivos reconocidos, ha avanzado que acudirán su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, y otros diputados que, como él, han dado negativo en las pruebas. Tras poner en duda que no se hayan registrado más contagios en otras formaciones, Espinosa de los Monteros ha presumido de la responsabilidad con la que han actuado sus compañeros tras trascender el positivo del 'número dos' Javier Ortega Smith, dos días después de su congreso de Vistalegre.

En sus filas están también infectados el líder, Santiago Abascal; la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, y los diputados Carlos Zambrano y Carlos Fernández Roca. Juanjo Aizcorbe, por su parte, está en cuarentena y con síntomas desde el 9 de marzo.

Unidas Podemos estará representada en el Pleno de este miércoles por su portavoz, Pablo Echenique, y por el portavoz de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago. Esta vez no habrá nadie de las confluencias.

El único diputado de Galicia En Común y candidato a la Xunta, Antón Gómez Reino, ha dado positivo en coronavirus, al igual que la ministra de Igualdad, Irene Montero. De su lado, el presidente del grupo parlamentario y diputado de En Comú, Jaume Asens, está en cuarentena por haber estado en contacto con enfermos, han informado a Europa Press fuentes de la formación.

ERC y PNV sólo mandarán al Pleno a sus portavoces: Gabriel Rufián y Aitor Esteban, respectivamente, mientras que la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha desechado la posibilidad de viajar a Madrid por "responsabilidad" y para preservar la salud personal y colectiva. De su lado, tanto el Grupo Plural como el Grupo Mixto han llegado a acuerdos internos para garantizar que se escucha su voz, aunque falten algunos de sus integrantes.

MUCHAS AUSENCIAS DE MINORITARIOS

Así, del grupo que integran Junts, Más País, Compromís, y el BNG, intervendrán los dos portavoces que están estos días en Madrid: el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado nacionalista gallego, Néstor Rego, quien la semana pasada prefirió quedarse en la capital en lugar de regresar a su tierra.

La portavoz de Junts, Laura Borràs, consultó al Congreso la posibilidad de intervenir por videoconferencia, pero le contestaron que esa opción no era viable puesto que no tiene cabida en el Reglamento de la Cámara, que data de 1982. Además de los diputados de Junts tampoco ocupará su escaño Joan Baldoví, de Compromís.

En el Grupo Mixto han pactado que los que vayan al Pleno sean Sergio Sayas (UPN), Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) y Tomás Guitarte (Teruel Existe) y estarán ausentes los electos de la CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria.