AMP.- Coronavirus.- Sanitat confirma 26 nous positius a la Comunitat Valenciana i els contagis ascendeixen a 541

Aquestes xifres fan que els positius registrats a la Comunitat Valenciana siguen en aquest moment 541 (516 d'ells actius més les persones mortes i les que han rebut l'alta). Per províncies, 39 són de Castelló, 186 d'Alacant i 304 de València. A més, hi ha 12 casos de persones no residents a la Comunitat Valenciana.

També per províncies, a Alacant hi ha 48 hospitalitzats, 18 d'ells en la UCI; a València 81, nou en la UCI i sis a Castelló, cap d'ells en intensius. Barceló ha subratllat que aquestes unitats que estan disponibles tenen en l'actualitat capacitat per a atendre qualsevol urgència.

El nombre de morts no ha variat des d'ahir: 13 (un a Castelló, 7 a València i 5 a Alacant). Tampoc ha variat la llista d'altes, que es manté en 12.

Igualment, la consellera ha apuntat que 135 persones es troben ingressades i 27 d'elles en la UCI. Les proves negatives arriben a 4.078, les telefonades ateses en el 900 300 555 superen les 19.300 i l'autotest penjat al web supera el milió i mig de visites.

RESIDÈNCIA DE TORRENT

Barceló s'ha referit també al cas de la residència d'ancians de Torrent (València), on s'han registrat 51 positius en residents i 19 en treballadors, i ha defès que Salut Pública va intervenir per a traslladar al personal les mesures a adoptar des del primer cas i es va procedir, amb l'augment de contagis, a "'calendaritzar'" per fases la incorporació de personal propi del departament de salut del General de València.

Ara, segons la consellera, s'entra en la fase en la qual està prevista la incorporació successiva de 20 infermeres especialistes en primària, 34 tècnics auxiliars i dos metges, la qual cosa es farà segons les necessitats que els trasllade la residència i el departament del General, que fa el seguiment.

Així mateix, ha confirmat que hi ha 45 persones d'una residència d'Alcoi que presenten símptomes i Salut Pública està duent a terme la investigació per a determinar com s'han pogut contagiar ja que en aquests moments es desconeix.

NOVES MESURES EN FARMÀCIA

Segons ha indicat Barceló, per a reduir la freqüència als centres i contactes de major risc tant per a pacients com per a professionals sanitaris i també per a reduir la càrrega administrativa, s'han donat ordres perquè des de la Direcció general de Farmàcia s'adopten una sèrie de mesures, des d'aquest mateix dimecres. Una d'elles és que s'afavorirà l'"agrupació de dispensacions de tractaments" en les apotecaries "en una única visita o en el menor nombre possible".

Així mateix, des d'aquest dimecres, es perllongarà "per dos mesos addicionals" el període de validesa de tractaments crònics la finalització dels quals siga "pròxima" i requereix prolongació per part del metge. Amb açò, tots els pacients amb tractament prologat, sobretot en persones amb patologies cròniques, evitaran haver d'anar a les consultes. Barceló calcula que, d'aquesta forma, s'evitaran 320.000 vistes a centres salut. La xifra suposa uns 600.000 tractaments.

Juntament amb la consellera ha participat la sotsdirectora general de Salut Pública, Herme Vanaclocha, qui ha indicat que, a partir d'aquest moment, l'estratègia ha canviat perquè la situació canvia de manera molt ràpida tant en la resta de les comunitats autònomes com a Madrid, i ens trobem davant una "transmissió sostinguda i mantinguda" del virus, la qual cosa modifica la forma d'afrontar els casos.

NO PROVES DIAGNÒSTIQUES A LLEUS

Per tant, segons ha dit, a les persones que presenten símptomes lleus "no els anem a fer la prova diagnòstica" perquè entenen que "no és necessari". Tots aquests supòsits seran considerats casos "tècnicament possibles", als qui es determinarà que es queden aïllats en les seues cases, amb una sèrie de mesures, igual que a les persones que convisquen amb ells.

Segons la responsable sanitària, allò que prefereixen és centrar-se en les persones que han d'atendre i açò és el que des d'aquest dilluns s'està fent a Espanya. "No farem analítiques a les persones amb símptomes lleus i els demanem que criden el 900 300 555, que s'autocomproven i no vagen als centres de salut", ha insistit, i ha subratllat que es durà a terme atenció telefònica i, en cada situació decidiran què fer.

Vanaclocha ha posat l'accent que l'actuació en una situació de contenció és diferent pel que no es faran proves diagnostiques. Preguntada aleshores per com les persones podran saber que han superat la malaltia i poden eixir de l'aïllament, ha subratllat que se'ls donarà un termini d'aïllament de 14 dies, "amb això és suficient i no donarem prova negativa perquè no és necessari", ha insistit.

Interpel·lada aleshores per les declaracions del director del centre de coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, qui ha assegurat que en dos o tres dies es farà test a tots aquells en estat lleu, ha apuntat que se segueixen els criteris acorde a una nova definició de cas però ha afegit que totes les comunitats autònomes "els seguirem d'haver-hi uns altres diferents i els engegarem de forma immediata".

No obstant açò, Vanaclocha no s'ha volgut aventurar a dir quan podria donar-se la corba màxima a la Comunitat Valenciana, amb 5,5 milions d'habitants , però ha posat l'accent que hi haurà seguiment domiciliari de totes les persones sobre les quals hi haja sospites d'estar afectats i presenten símptomes, després de comunicar-ho a través de la línia 900 300 555 i de la web, i se'ls cridaran per telèfon des del centre de primària. La sotsdirectora ha assegurat que els resultats de les proves estan en 24 hores sense que hi haja demora.