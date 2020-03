Ford Almussafes paralitzarà la producció en la planta amb un ERTO "sense data de tornada"

La direcció de Ford Almussafes ha plantejat als sindicats un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) "per força major", amb caràcter retroactiu, a comptar des de dilluns passat 16 de març, que paralitzarà la producció en la planta valenciana fins que la situació provocada per l'expansió del Covid-19 torne a la normalitat, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

La companyia automobilística ha anunciat aquesta decisió als sindicats en una reunió en la qual ha exposat la decisió de paralitzar a partir del pròxim dijous, 19 de març, i durant "diverses setmanes", les seues plantes de producció de vehicles i motors en tota Europa amb l'objectiu d'evitar l'expansió del brot de coronavirus.

"Si bé l'impacte del coronavirus fins ara en les nostres instal·lacions ha sigut limitat, els seus efectes en els nostres empleats, distribuïdors, proveïdors i clients, així com en la societat europea en general, no tenen precedents", ha assenyalat el president de Ford a Europa, Stuart Rowley.

En el cas de la planta valenciana, immersa en les negociacions d'un ERO de caràcter extintiu plantejat per a 410 persones, la direcció havia ajornat les converses sobre aquest tema arran de la crisi del Covid-19 i havia decidit tancar la fàbrica una setmana completa des de dilluns passat, per a evitar la propagació del virus, que a l'entorn de la factoria ja ha registrat tres casos positius.

En aquest escenari, des d'UGT, sindicat majoritari en la planta, havia oferit la possibilitat d'"avançar les vacances de Setmana Santa" per a parar també a següent setmana donada l'"emergència" del moment. No obstant açò, la marca de l'oval ha decidit finalment presentar un ERTO urgent. Des d'UGT, el seu portaveu, Carlos Faubel, també president del Comité d'empresa, ha lamentat que la seua proposta d'avançament de vacances no haja servit per a solucionar una "situació de gravetat incalculable".

"D'haver-se dut a terme, haguera servit per a garantir el 100% dels salaris, la normalitat del seu cobrament, ja que l'Administració es troba saturada d'ERTOs i també per a assegurar l'èxit del Kuga, clau per al nostre futur", apunta el sindicat. En tot cas, Faubel espera que l'automobilística no aprofite per a "traure avantatge" i defèn que aquest ERTO tinga "les mateixes condicions salarials que els anteriorment negociats". La direcció ha dit que no tindrà resposta per al complement salarial fins a divendres que ve, ha apuntat el líder sindical.