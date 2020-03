AMP.- Coronavirus.- La Generalitat adequarà en 10 dies un ala de la vella Fe per a aconseguir 76 llits més

Així ho ha indicat en roda de premsa després de reunir-se amb responsables d'infraestructures sanitàries, d'emergències i de Tragsa, en la qual ha explicat que s'està treballant en l'ampliació de la cobertura assistencial hospitalària. En aquests moments, ha dit, hi ha 2.774 llits disponibles en els hospitals públics i 825 en els privats, la qual cosa fa un total de 3.599.

Ha anunciat a més mesures addicionals de reforç per a previndre qualsevol escenari de congestió que permetran habilitar altres 367 llits en instal·lacions en les tres províncies, entre elles en l'antiga Fe de València.

"La situació, en aquests moments, és de garantia assistencial hospitalària i està funcionant adequadament el sistema de salut valencià, que està demostrant el seu potencial sobretot gràcies als professionals sanitaris, que estan treballant intensament", ha subratllat.

No obstant açò, per a ampliar el nombre de llits per si foren necessàries, aquest mateix dimecres començaran les obres de regeneració en aquesta part de l'antiga Fe que pot ser reutilitzada, la qual cosa permetria tindre 76 llits més. L'obra s'ha adjudicat a Tragsa com a emergència i estarà acabada i llista per a ser utilitzada en 10 dies.

Es treballarà per a açò en tres torns de 8 hores cadascun perquè puga estar disponible. "Tant de bo no ho siga, hem previst els escenaris més negatius", ha apuntat el president.

NOUS LLITS EN LES TRES PROVÍNCIES

En la província de València (136 llits), s'incorporaran, a més dels 76 llits en les instal·lacions de l'hospital La Fe del barri de Campanar, altres 60 en el complex sociosanitari de Bétera, dependent de la Diputació de València.

En la província d'Alacant (166 places), es comptarà amb 54 places del complex socioassistencial Doctor Esquerdo de la Diputació d'Alacant, i 72 places en la residència Fina Viudes de Torrevella i 40 places en el centre Mossen Cirilo d'Alcoi, tots dos recursos pertanyents a la Generalitat i que encara no s'han posat en servici.

En la província de Castelló (65 places) s'habilitaran 40 places en el centre de tecnificació esportiva de Vila-real, dependent d'Educació, i 25 llits en el complex Penyeta Roja de la Diputació de Castelló.

Ha destacat que aquest desplegament compta amb la col·laboració entre institucions i ha agraït la seua disposició als tres presidents provincials per a posar els seus edificis "al servici de la causa comuna contra el coronavirus".

També ha agraït les ajudes de la societat civil i ha citat explícitament l'arquebisbe de València, Antonio Cañizares, per posar al servici els seus edificis, així com als responsables de centres sanitaris privats i a les persones que estan fent arribar equipaments.

S'està treballant també amb cadenes hoteleres per a diversificar l'actuació en el territori i "previndre una deriva que siga més complicada".

LA SITUACIÓ DE LES UCI

Preguntat sobre la situació de les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) en aquests moments a la Comunitat Valenciana, Ximo Puig ha afirmat que "estan treballant amb normalitat" i "hi ha capacitat suficient per a atendre els malalts de coronavirus".

L'objectiu, a més, del Govern valencià, és que en els pròxims dies es puga duplicar el nombre d'UCI disponibles per a garantir l'atenció "en un pitjor escenari".

QUEIXES DE CIUTADANS I SANITARIS

D'altra banda, davant les queixes de ciutadans que asseguren no haver pogut contactar amb el telèfon 900300555 i si es preveu augmentar els recursos per a millorar l'atenció, el president ha indicat que estan augmentant però cal tindre en compte que només el divendres passat va rebre juntament amb el 112 més de 300.000 telefonades, la qual cosa fa impossible atendre en un moment determinat eixe "devessall".

En tot cas, ha apuntat que es tornaran a augmentar recursos i s'aprofitarà la tecnologia, com la intel·ligència artificial, perquè hi ha preguntes generals que poden ser automatitzades.

Respecte a les queixes de personal sanitari sobre falta de material, Puig ha asseverat que estan en tot moment en contacte amb els professionals i és cert que "hi ha un estrés" respecte al material i la seua compra està centralitzada, però des de la Generalitat s'està treballant de forma paral·lela.

En concret, s'està tractant amb empreses valencianes "que van a produir subministraments que no es produïen" abans.