Coronavirus.- Educació activa el pla 'Mulan' per a garantir l'ensenyament en línia a l'alumnat

El pla compta amb l'assessorament dels experts de la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Generalitat, i el seu nom, 'Mulan', és un acrònim que recorda a la llegendària heroïna xinesa Hua Mulan del segle VI que simbolitza la lluita de tot un poble contra l'invasor: "A açò aspira 'Mulan', a ser el símbol que treballant conjuntament podem guanyar la batalla al COVID-19 tal com està fent el poble xinés", subratlla el conseller Vicent Marzà en un comunicat.

"Hem de fer tots els esforços per a garantir l'accés a un dret fonamental com és l'educació per les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem actualment", agrega el titular d'Educació, que destaca que es tracta d'un pla diversificat respecte a les tecnologies que ho constitueixen però amb un objectiu únic: garantir la docència en línia a l'alumnat, ajudant el professorat en l'accés a aquestes ferramentes".

"Tot aquest desplegament tecnològic -prossegueix- naix amb la voluntat de donar suport a tots els i les docents, que són la clau per a garantir, en aquests moments de dificultat extraordinària, l'accés de l'alumnat a l'educació i per a intentar que tinguen unes rutines de treball a casa tutoritzades. Per a açò, volem reivindicar i agrair a tot el professorat els excepcionals esforços que realitzen per a superar aquesta situació mai viscuda abans".

'Mulan' inclou quatre portals digitals. Tres d'ells estan segmentats per etapes educatives atenent les seues característiques específiques i per a garantir al mateix temps que, encara que el nombre d'usuaris i usuàries en línia siga elevat, el sistema no col·lapse. Són 'Mestreacasa', dirigit per a Infantil i Primària, 'AULES' per a ESO, FP Bàsica i EOI, així com la plataforma de videoconferències 'Webex' per a Batxillerat i FP. Amb caràcter general, les proves o exàmens es realitzaran a través del portal web 'AULES': (