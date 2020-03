Coronavirus.- Sanitat confirma 26 nous positius a la Comunitat Valenciana i els contagis ascendeixen a 541

Dels nous casos, 7 són de la província de Castelló; 17 en la de València i hi ha dos de residents d'altres comunitats autònomes, segons ha detallat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló.

Aquestes xifres fan que els positius registrats a la Comunitat Valenciana siguen en aquest moment 541. Per províncies, 39 són de Castelló, 186 d'Alacant i 304 de València. A més, hi ha 12 casos de persones no residents a la Comunitat Valenciana.

El nombre de morts no ha variat des d'ahir: 13 (un a Castelló, 7 a València i 5 a Alacant). Tampoc ha variat la llista d'altes, que es manté en 12.

Igualment, la consellera ha apuntat que 135 persones es troben ingressades i 27 d'elles en la UCI. Les proves negatives arriben a 4.078, les telefonades ateses en el 900 300 555 superen les 19.300 i l'autotest penjat en la web supera el milió i mig de visites.