Andrea, de 'La isla de las tentaciones', se opera y estalla ante la nueva novia de Ismael

Andrea, de la La isla de las tentaciones, ha vuelto a las redes para mostrar los resultados de su nuevo retoque estético. Y es que la exparticipante se sometió hace varios días a una pequeña intervención para modificar la nariz.

La joven, que no ha tenido que entrar al quirófano, se sometió a una rinomodelación, "un procedimiento para modificar los ángulos nasales tanto el naso frontal como el naso labial, mediante la delicada introducción de diferentes sustancias o productos de relleno en puntos estratégicos de la nariz”, tal y como publicó la Clínica Bruselas en Instagram, lugar que eligió para dicho retoque.

En la publicación se puede observar el procedimiento que se siguió para modificar la nariz de la catalana. Una sencilla técnica para mejorar el aspecto de la joven.

Ismael presenta a su novia en Instagram

Y esto no fue todo. Andrea se sinceró con sus seguidores ante la nueva novia de su ex, Ismael, algo que parece que no le ha sentado nada bien. El joven publicó una fotografía en Instagram junto a su chica, un gesto que hizo estallar a Andrea.

"No quería hablar del tema, pero ya que estamos en cuarentena os voy a contar un cotilleo”, dijo a sus seguidores. Y es que Andrea explicó que cuando se emitió el programa de 'seis meses después', el último capítulo de La isla de las tentaciones, ella ya sabía que Ismael estaba conociendo ¡a su novia actual! "Allí dijo que no estaba con nadie porque necesitaba un tiempo. Desde ese momento ya estaba con ella, pero no lo sabía seguro”.

Pero la catalana aún tenía mucho que contar, porque hace semanas Ismael acudió con su nueva novia, Ana, a un bolo y allí coincidieron los tres. "A mí no me importa que traiga a su novia, pero no puede ser que ella esté vigilándome, que me mire más ella que él. Ismael no me miró ni me digirió la palabra", confesó.

Una situación de lo más incómoda, pero que le sirvió para confirmar sus sospechas y aprovechó para lanzar una pregunta a sus seguidores: “Como acabo de ver que ya ha sacado a su novia a la luz, sin que yo le ayude, voy a dejar por aquí una preguntita: ¿Por qué creéis que ha sido?", cuestionó Andrea.