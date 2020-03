TikTok no quiere feos: las pautas de la plataforma no dejan que sus vídeos se promocionen

Y tú que te pensabas que lo ‘fofisano’ estaba de moda. TikTok, la aplicación china que está arrasando en todo el mundo -solo en febrero fue descargada por cerca de 113 millones de usuarios de App Store y Google Play a nivel internacional-, no quiere que en sus contenidos destacados aparezcan cosas feas. Así, tal cual.

Según ha destapado el medio internacional The Intercept, que ha tenido acceso a documentos internos de la compañía, TikTok ordenó a sus moderadores suprimir las publicaciones creadas por usuarios demasiado feos, por los arrugados y por los que tienen ‘barrigas cerveceras’, entre otras cosas.

Tampoco hay hueco para los pobres: se han suprimido vídeos que muestran pobreza rural o barrios bajos, e incluso se pide a los moderadores detectar “paredes agrietadas” y “decoraciones de mala reputación” en los hogares de los usuarios, para luego castigarles reduciendo artificialmente sus audiencias.

Captura de pantalla del documento obtenido por The Intercept. The Intercept

Por si fuera poco, el contenido político también se censura -algo, por otro lado, poco sorprendente si nos fijamos en el país de origen de la app-. Los documentos muestran que a los moderadores también se les dijo que castigaran a aquellos que dañaran el “honor nacional” o que transmitieran sobre “órganos estatales como la policía”.

En su defensa, el portavoz de TikTok, Josh Gartner, dijo a The Intercept que “la mayoría” de las pautas de transmisión en vivo revisadas por dicho medio o bien “ya no están en uso”, o bien en algunos casos “nunca lo han estado”. Pero “no proporcionó detalles”, asegura el portal de noticias.

Con respecto a la política de suprimir vídeos con usuarios poco atractivos o pobres, Gartner declaró que las reglas “representaban un intento previo contundente para prevenir el acoso escolar”, pero que “ya no están en uso” -e incluso que ya no estaban en uso cuando The Intercept obtuvo los documentos-. Sin embargo, estos no hacen mención del acoso, dice el medio.

Lo que sí dicen estos papeles es que las retransmisiones subidas por usuarios “poco atractivos, pobres o discapacitados” podrían “disminuir la tasa de retención de nuevos usuarios a corto plazo”.

Entre los criterios para mantenerlos fuera del algoritmo estaban tener “forma anormal del cuerpo”, “aspecto facial feo”, “enanismo”, “obvio vientre de cerveza”, “demasiadas arrugas”, “trastornos oculares” y otros rasgos de “baja calidad”.

No es la primera vez

En el pasado, otros medios han destapado este tipo de escándalo en TikTok. La publicación alemana Netzpolitik reveló que la plataforma evitó intencionalmente publicaciones de usuarios LGTBI y usuarios con discapacidades en la sección destacada.

En este caso la compañía también se escudó en la protección de los usuarios y el acoso como motivos para tomar esa decisión.