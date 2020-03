Cristina Pedroche recurre al yoga para pasar la cuarentena

A Cristina Pedroche se le está haciendo cuesta arriba la cuarentena, al igual que a los miles de españoles que se encuentran en sus casas confinados buscando planes para hacer en casa y no aburrirse.

Pero la presentadora parece que ha encontrado una práctica para hacer frente al coronavirus y entretenerse: el yoga. Sí, así es. Cristina Pedroche compartió con sus más de 2 millones de seguidores la solución para cuando estás encerrado en casa y solo tienes deseo de comer.

"No me apetece hacer nada, solo comer. Me he obligado a hacer un poco de yoga y reconozco que ahora me siento mejor. Voy a obligarme a hacer algo de deporte todos los días. #YoMeQuedoEnCasa pero no quiero ser una bola", escribió la influencer.

Una práctica que parece distraer a la presentadora, que ha encontrado en esta disciplina un modo de vida. Tal vez la cuarentena sea un buen momento para comenzar con el yoga.