Coronavirus.- CCOO avisa de "incumplimientos sistemáticos" de los protocolos en muchas empresas y sectores

Según ha manifestado Carlos Aristu, hay una "gran cantidad de empresas que todavía hoy siguen incumpliendo sistemáticamente los protocolos ofrecidos por las autoridades sanitarias para garantizar la salud y la seguridad de las personas trabajadoras". "Se están dando muchos casos en sectores como el de teleservicios o 'call center', limpieza viaria, gestión de residuos o ayuda a domicilio, entre otros", en los que las empresas "mantienen la actividad sin proveer" a sus plantillas de los equipos de protección individual (EPI) necesarios y "sin poner en marcha los protocolos para evitar el riesgo de contagio".

Según asegura, CCOO ha podido constatar que en el sector de los teleservicios, donde se ha alertado de incumplimientos en empresas como Konecta, Sitel, Teleperformance o Transcom, los auriculares se intercambian de una persona a otra al no contar con suficientes unidades para individualizarlas, mientras se dan otros casos de personas "trabajando en espacios hacinados o atendiendo a dependientes sin guantes, batas ni mascarillas".

"Además de la resistencia de muchos empresarios y empresarias nos encontramos con un problema añadido: ante las denunciadas presentadas por CCOO, la Inspección de Trabajo nos responde que no es competente para hacer cumplir los protocolos sanitarios", agrega Aristu, avisando de que la salud laboral "no puede estar navegando en un limbo legal en plena alerta sanitaria". "Si la Inspección de Trabajo no es competente, debe ser la propia Junta de Andalucía o el Gobierno de España quienes garanticen que las empresas cumplen", ha subrayado Aristu.

Así, ha avisado de que va a mediar "la obligación de parar la producción o la prestación de servicio en las empresas que continúen sin garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras". "Ya está bien de que quienes tienen que seguir trabajando para garantizar que el conjunto de la sociedad pueda recibir asistencia sanitaria, comer o poder seguir disfrutando en sus casas de suministros de agua o luz, tengan que jugarse su integridad. Las empresas tienen que garantizar sí o sí su seguridad", ha enfatizado.

Y es que, según Aristu, "estos empresarios insolidarios que continúan incumpliendo de forma sistemática los protocolos de seguridad en el tajo no solo están poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras, sino que están torpedeando el esfuerzo de la mayoría social que sí está haciendo un esfuerzo enorme por cumplir el confinamiento y las medidas preventivas para frenar la expansión del coronavirus".