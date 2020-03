Suspendida la Pasión Viviente de Hiendelaencina (Guadalajara), donde el 90% de la población son mayores

Su alcalde, Mariano Escribano, ha lamentado haber tenido que afrontar esta decisión pero ha señalado a Europa Press que se trata de una postura "razonable y lógica" porque "la salud es lo primero", y es que en la localidad de las minas de plata hay mucha población mayor.

"Es doloroso pero más lo sería que la gente enfermara. No pasa nada, no podemos correr riesgos", ha señalado Escribano, tras reseñar que, hoy por hoy, en su pueblo no se conoce ningún caso pero que se trata de "una decisión responsable" ante un virus "que va a durar tiempo y en el que todo el mundo debe poner algo de su parte".

Para Escribano está claro que hay cosas mucho más urgentes que deben atenderse, asegurando que como ya lo veían venir también han tomado la decisión de cerrar el Museo de las Minas de Plata y los bares del municipio porque "no queda otra" y porque "no se puede estar con miedo".

En invierno, en Hiendelaencina apenas viven 80 personas y el 90 por ciento son mayores pero, según Escribano, "en invierno tienen el arcón cubierto" y tienen el pan todos los días listo.