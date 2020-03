Coronavirus.- Puig sobre si les Falles es van ajornar tard: "Hi ha qui pensava eixa nit que era un error cancel·lar-les"

Puig ha contestat d'aquesta manera a preguntes dels mitjans sobre la seua opinió de si l'ordre de suspendre les Falles de València havia d'haver-se donat abans.

Sobre aquest tema, el president només ha manifestat: "Hi ha qui pensava eixa nit que era un error cancel·lar-les. Caldrà analitzar-ho en un futur, però també hi havia moltes persones que pensaven que no s'havien de suspendre".

El passat 10 de març, el propi Puig va anunciar que les festes de les Falles de València i la Magdalena de Castelló s'ajornaven a causa de la crisi del COVID-19. Una mesura adoptada per "responsabilitat i pensant en l'interés general" i d'aplicació en tota la Comunitat Valenciana, va subratllar aleshores.