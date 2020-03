Jorge Brazález ('MasterChef 5') pide perdón por su desafortunado vídeo: "Siento haber sido tan ignorante"

Jorge Brazález, ganador de la quinta edición de MasterChef, ha estado en el centro de la polémica por un vídeo que subió a su Instagram sobre cómo tenían que actuar los empresarios durante la crisis del coronavirus. Ante tal aluvión de críticas por unas declaraciones tan controvertidas, el cocinero ha pedido disculpas este lunes también en sus redes sociales.

"Me estás diciendo que el trabajador tiene que estar así en casa parado, quieto, cobrando... ¿Y los empresarios tienen que estar en su casa, parados, pero pagándoles a los trabajadores?", preguntaba en su polémico vídeo en mitad de una cuarentena obligatoria y un estado de alarma.

El chef recibió cientos de críticas, sobre todo teniendo en cuenta que él es propietario del restaurante Roto en el puerto de Ibiza. Por ello, Brazález volvió a utilizar su Instagram para pedir perdón: "Mi comentario tan desagradable y tan desafortunado del otro día... Siento haber sido tan ignorante a nivel político. Para nada era mi intención".

"Esa versión mía está muy lejos de los valores que me han inculcado mis padres trabajadores", comentó muy afectado. "El primer perdón que quiero pedir es para mis compañeros de Roto. Saben perfectamente qué relación tengo con ellos y ellos conmigo y que no me pega haberme expresado de esa manera. Lo siento muchísimo".

"También pedir perdón a toda esa gente que está alrededor mía y que también se puede ver afectada por esto. Lo lamento muchísimo, no era para nada mi intención. Lo siento", concluyó.

Jorge Brazález completó sus disculpas con un texto que acompañaba al vídeo: "Estamos todos sumidos en una situación muy difícil que nos obliga a adaptarnos a velocidad de vértigo y que no nos da tiempo ni de asimilar. Las personas estamos sufriendo. Nuestras familias sufren".

"Los negocios cierran y con ello sufren las familias y los trabajadores que vivimos de ellos. De las decisiones que nos veamos todos obligados a adoptar ahora dependerá el futuro de nuestro país. Pero vamos a salir de esta. Juntos. Poniendo por delante, siempre, primero la salud", escribió junto al vídeo que acumula casi 100.000 visualizaciones.