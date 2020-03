Presentados este lunes 84 Expedientes de Regulación de Empleo ante el Servicio de Trabajo en Navarra

Según ha señalado, se espera que "en los próximos días se incremente de manera sustancial este número, una vez que el Consejo de Ministros culmine la reunión y comunique las decisiones que adopta".

Ha explicado Remírez que, en estos casos, "se deberá presentar por parte de las empresas un impreso de comunicación a la autoridad laboral, también una relación nominativa de los trabajadores y una memoria, así como una comunicación a la representación legal de los trabajadores". Ha señalado que, por el momento, no puede concretar el número total de trabajadores afectados por expedientes de regulación.

ESTADO DE ALARMA Y FRONTERAS

En otro orden de cosas, preguntado por si considera que se incrementará más de 15 días el estado de alarma, el portavoz del Gobierno foral ha recordado que es "una cuestión que compete al Gobierno de la nación, con el que existe una colaboración fluida". Y ha remarcado que "ahora el objetivo es reducir al mínimo las personas afectadas, frenar la curva y que se posicione en situación de descenso". "Por ese objetivo trabajamos el conjunto de las administraciones", ha enfatizado.

Asimismo, sobre el restablecimiento de los controles terrestres en la frontera con Francia, Remírez ha señalado que "el control de fronteras corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y son ellas, tanto Policía Nacional como Guardia Civil las que están realizando esta función".

Ha destacado, además, que Policía Foral "está a disposición de las FCSE para asistirles en lo que proceda".

COLEGIOS Y EVAU

Por su parte, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha indicado, en este momento de suspensión de la actividad educativa presencial, que "el sistema educativo tiene que estar centrado en el alumnado navarro".

Tras señalar que están en "coordinación absoluta" con el Ministerio de Educación y con los centros, Gimeno ha aclaro que "no se decreta el cierre del sistema educativo y que existe una obligación por el Gobierno foral de dar respuesta al alumnado de otras maneras". "La educación es un derecho básico", ha afirmado.

Sobre la EvAU, ha precisado que ha habido una conferencia sectorial del Gobierno central con las CCAA y ha señalado que "los procedimientos de acceso serán los más justos posibles y no se tomarán decisiones hoy", si bien "no se van a dilatar las medidas", que irán más bien por que no se suspende la EvAU, sino que "se podría retrasar".

Gimeno ha comentado que "las CCAA que han intervenido en la comisión se han mostrado de acuerdo con el planteamiento de no suspender y si es necesario, retrasarla".

Además, ha explicado que este miércoles el Gobierno foral trabajará y consensuará una orden foral sobre medidas económicas urgentes y "Educación ha trasladado a la Dirección General de Presidencia la posibilidad de trasladar a Derechos Sociales la cuantía de 3,27 euros por alumno día de aquellos alumnos y alumnas, becados y becadas, en los comedores comarcarles y ordinarios, que son 3.153 alumnos beneficiarios, una vez suspendido el servicio de comedor".

Por otra parte, preguntado por la situación de una profesora y una alumna del IESO Bardenas que están en Malta aisladas, Gimeno ha indicado que "se llevan haciendo intensas gestiones institucionales" y que el contacto con la directora del centro es "permanente".