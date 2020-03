El TSJA y Fiscalía garantizan que "ningún ciudadanos va ver mermados sus derechos fundamentales"

Lo han hecho tras la celebración de la reunión tenía como objeto el seguimiento de las directrices marcadas desde el Consejo General del poder Judicial para adaptar al ámbito de la actuación judicial las medidas en relación con el coronavirus.

Chamorro ha indicado que, si bien no tienen porcentajes o cifras concretas, lo cierto es que este lunes la merma de la actividad judicial ha sido muy alta, porque "no se hace absolutamente nada salvo lo que desde el CGPJ se declara urgente".

"No se celebran juicios ni se tramitan los procedimientos salvo las actuaciones urgentes que se han establecido", ha indicado Chamorro que ha pedido una vez más la colaboración de todos los ciudadanos para que en esos casos urgentes las actuaciones se celebren con las mayores medidas de sanidad posibles.

En la misma línea la Fiscal Superior de Justicia del Principado, Esther Fernández, ha insistido en que lo fundamental es trasladar a la ciudadanía que nadie va a ver privado ni mermado sus derechos fundamentales sin que la justicia responda ante este ataque.

"Siempre se va atender a aquellos supuestos en los que se ataque un derecho fundamental o porque de no hacerse las consecuencias sean graves o irreparables, esos casos siempre se van a atender. Lo que tiene que quedar claro es que los servicios esenciales son para todos. Se han suprimido los trámites y plazos, así que no pasa nada por no traer los papeles, si llegan muchas papeles es muy difícil saber cuales son las verdaderamente urgente y esto en definitiva va a perjudicar y confundir a las que son verdaderamente urgentes y esenciales", ha indicado la Fiscal que ha pedido la colaboración ciudadana.

Sobre la actividad de Fiscalía de este lunes ha manifestado que los datos que le pasan indican que la actividad ha sido mínima, con dos intervenciones en Gijón por internamientos, dos en Oviedo, un detenido en Violencia de Género y una intervención en Grado.

Ha asegurado que por ahora las cosas van bien y se están cumpliendo los servicios mínimos, pero son conscientes de que "las circunstancias son las que son y la realidad es cambiante". En este sentido ha indicado que le consta que para el día 30 hay previsto un juicio con menores inaplazable.

"No cabe la menor duda de que día a día se van a ir solucionando las cuestiones que surjan y con la seguridad de que los derechos de los ciudadanos están salvaguardados", ha dicho.