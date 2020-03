Coronavirus.- La Generalitat adequarà en 10 dies un ala de la vella Fe per a aconseguir 76 llits més

Així ho ha indicat en una roda de premsa en la qual ha explicat que s'està treballant en l'ampliació de la cobertura assistencial hospitalària. En aquests moments, ha dit, hi ha 2.774 llits disponibles en els hospitals públics i 825 en els privats: "La situació, en aquests moments, és de garantia assistencial hospitalària i està funcionant adequadament el sistema de salut valencià, que està demostrant el seu potencial sobretot gràcies als professionals sanitaris, que estan treballant intensament".

No obstant açò, per a ampliar el nombre de llits per si foren necessàries, aquest mateix dimecres començaran les obres de regeneració en aquesta part de l'antiga Fe que pot ser reutilitzada, la qual cosa permetria tindre 76 llits més. L'obra s'ha adjudicat a Tragsa com a emergència i estarà acabada i llista per a ser utilitzada en 10 dies.

Es treballarà per a açò en tres torns de 8 hores cadascun perquè puga estar disponible. "Tant de bo no ho siga, hem previst els escenaris més negatius", ha apuntat el president.