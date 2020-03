Coronavirus.- Ribó valora que la cremà avançada de la falla municipal 2020 no generara "efecte crida"

Ribó ha indicat, respecte a aquest acte, amb el qual es va cremar part d'aquest monument i dels altres de la secció d'Especial que no s'han pogut desmuntar després d'haver començat la seua plantà abans de les suspensió de les Falles pel coronavirus i de l'estat d'alarma, que "no hi havia possibilitat de fer una altra cosa".

El primer edil, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Comissió de Seguiment del Covid-19 celebrada aquest dimarts en l'Ajuntament, ha assenyalat que així s'acaba el procés dut a terme per a cremar les falles que estaven en el carrer i ha confiat que les festes puguen celebrar-se i reprendre's tots els actes previstos en el mes de juliol si ha acabat la crisi del coronavirus.

L'Ajuntament ja havia destacat que aquesta convocatòria es duria a terme sense previ avís, sense indicar hora i dia, per a evitar que en plena crisi del coronavirus la gent es desplaçara i s'agrupara per a veure-la en directe.

Aquesta cremà ha acabat únicament amb una part de la falla de l'Ajuntament de València d'enguany, la part corresponent a les cames i el cos de la dona meditant que es representava en ella amb el lema 'Açò també passarà'. La part superior del gran ninot, el cap de la meditadora a la qual se li ha col·locat una màscara com a símbol de la lluita contra el coronavirus, s'ha salvat en aquesta ocasió del foc i es guardarà per a ser cremada quan puguen celebrar-se les Falles.

Joan Ribó ha recordat que aquesta matinada s'han cremat en la ciutat de València les falles "que s'havien de cremar perquè no eren desmuntables i no hi havia possibilitat de fer una altra cosa", juntament amb la municipal, unes altres de la secció d'Especial.

"ACABA TOT EL PROCÉS"

Ribó ha agregat que amb aquesta cremà "acaba tot el procés" iniciat després de la suspensió de les Falles i l'inici de la crisi del coronavirus per a cremar els monuments fallers que hi havia en els carrers de València.

Després d'açò, ha confiat que per al 15 de juliol es puga reprendre la celebració d'aquestes festes i cremar totes les falles el 19 de juliol com s'ha proposat si la situació sanitària ho permet. "Però aquesta és una cosa que amb la gràfica punyetera -de l'evolució del coronavirus-, amb perdó, es decidirà", ha exposat.

A més d'aquestes declaracions, l'alcalde ha penjat en el seu compte de Facebook un missatge sobre aquesta cremà en el qual agraeix el treball dels bombers, dels policies locals i del personal de neteja que ha treballat per a realitzar aquest acte, la tasca dels artistes fallers i la "responsabilitat" dels valencians en moments com els actuals.

"Amb el cap de la meditadora guardat en lloc segur, anit es va cremar la base de la falla municipal. No ha sigut allò que volíem ni allò pel que havia treballat un any sencer el món faller", ha indicat Ribó en el seu missatge. No obstant açò, ha ressaltat que les flames de la cremà d'aquesta matinada "mostren el camí per a la verdadera #Cremà20, que arribarà, i serà símbol del ressorgir de les #Falles20 i del triomf de #València com a societat, com un poble unit davant l'adversitat".