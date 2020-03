Tribunales.-Archivan la causa contra los 17 que fueron desalojados del Pleno en 2017 al estar prescrita

En el auto, recogido por Europa Press, la juez ha declarado prescrita la citada infracción y ha procedido al archivo de la causa por "extinción de la responsabilidad criminal".

Además, cabe señalar que el Ayuntamiento se apartó de la causa a finales de febrero al "no existir un perjuicio concreto" para el Consistorio y al encontrarse ejerciendo la acción penal el Ministerio Fiscal por tratarse de un delito de carácter público, "siguiendo el criterio establecido por la Junta de Gobierno de Sevilla del 15 de octubre de 2018".

Al respecto, la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, ha mostrado su alegría por la "desestimación de la causa" contra esta casi veintena de personas "en situación grave de vulnerabilidad" que fueron denunciadas por el Ayuntamiento "tras reclamar ante el Pleno una vivienda digna".

"Estamos hablando de personas que se encuentran en una situación extrema. Muchas de ellas viven en la calle y, por lo tanto, están en una situación de vulnerabilidad grave y de gran desesperación", afirma, indicando que aquella "manifestación" realizada "no tenía un carácter tan grave como para que hubiera seguido su curso la causa", especialmente si se tiene en cuenta que "estas personas estaban en un momento de acaloramiento y de discusión ante la necesidad de poner de manifiesto cuál era su extrema necesidad".

Señala que se ha abordado con el Ayuntamiento la situación para que "no tuviera lugar el juicio, no siguiera adelante y así ha sido". Por ello, da las gracias al gobierno local "por haber tenido sentido común y haber reconocido que no había ningún incidente grave". "Lo que menos necesitaban estas personas era tener esa situación ahora mismo, ya que no podrían incuso afrontar ningún tipo de sanción económica", afirma.

Además, ha agradecido la labor defensora realizada por el abogado Luis de los Santos. "Seguiremos siempre del lado de las personas que más lo necesitan, del lado de la gente vulnerable y que además hace un esfuerzo por reivindicar sus derechos, porque reivindicando su derecho, reivindica el derecho de todos y todas", concluye.