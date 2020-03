Trabajadores de la salud denuncian no tener medios apropiados: "No tenemos los equipos que vemos por la televisión"

Los profesionales de todos los ámbitos sanitarios reclaman estos días más que nunca medidas de protección, para asegurar la correcta atención de los pacientes y no ponerse en riesgo a ellos mismos. Desde la FeSP-UGT y CGT piden más material de aislamiento para todas las áreas donde los profesionales se ponen en peligro,

No solo son los médicos, enfermeros y auxiliares en hospitales, también los trabajadores de asistencia domiciliaria, los trabajadores de ambulancias, los de residencias, los de atención sociosanitaria y más. La FeSP-UGT envió una carta a la consejera de salud de la Generalitat, Alba Vergés y al ministro de sanidad, Salvador Illa, para exigir las medidas necesarias.

"Lo que se pide es que se dote al personal, no solo del ámbito hospitalario sino también de otros ámbitos con los equipos de protección necesarios. Es un virus altamente transmisible y requiere que el personal no solo tenga el uniforme sino también los guantes, las mascarillas, las gafas de protección visual... Tanto en el ámbito sanitario como sociosanitario, ambulancias, residencias, atención primaria y más", explica Imma Vivar, la coordinadora de Salut de la FeSP-UGT.

Desde el sindicato CGT de Cataluña también piden todas esas medidas, como explicaron esta mañana en una rueda de prensa virtual. "Queremos denunciar la situación, sobre todo del material para no contagiarnos. Ahora se está racionalizando pero aún así no es el material adecuado. No tenemos los equipos que muchas veces vemos por la televisión a los sanitarios. A veces tenemos que usar la bata verde de aislamientos de menor riesgo, y no sirve. Nosotras como sanitarias no tenemos miedo al virus pero tenemos familias y podemos ser foco", comenta Maribel Ramírez, del Hospital de Bellvitge.

Equipos escasos e inapropiados

"Nosotros tenemos notificaciones que nos envían los propios trabajadores y se les indica que con ese equipo tienen para dos o tres días, cuando para atender a cada paciente se necesita un equipo individual", añade Imma Vivar.

Y continúa: "Nos estamos dando cuenta de que hay empresas, sobre todo en las más pequeñitas, que en determinados sitios la gente ni conoce los protocolos, no se les explica. Se informan los propios trabajadores por la web del Departament".

Celia Sanjuán, representante del servicio de atención domiciliaria en el CGT: "En el servicio de atención domiciliaria no podemos ir a trabajar con un mínimo de seguridad. Lo que hay que hacer es comprar equipos para poder hacer el trabajo de forma tranquila. Ambulancias, hospitales... Estamos todos conectados".

Así lo percibe también Samuel López, representante de los trabajadores de ambulancias en la rueda de prensa de la CGT: "No había una previsión de material y no nos hacen caso cuando decimos que no tenemos el material. La única solución es enfrentarnos a casos de coronavirus con una mascarilla de papel que no protege nada".

Peligro para los trabajadores y los pacientes

Samuel López, detalla: "Están exponiendo a los trabajadores de transporte sanitario no urgente. Creemos que es una situación grave. Exponen no solo a los trabajadores sino a los pacientes. Ante esta situación queremos que se faciliten los materiales necesarios para poder trabajar de forma segura. Estamos trabajando sin medios adecuados bajo un estrés y presión inimaginables".

Algunos trabajadores del hospital dan positivo por coronavirus: "Desde el Hospital de Bellvitge hay 29 trabajadores que han dado positivo y 140 contactos. Este dato es del domingo. No tenemos una información diaria. Cuando han estado en contacto con un paciente que ha dado positivo, estos trabajadores tienen que ponerse una mascarilla quirúrjica para no contagiar (que no evita que nosotras nos contagiemos) y si no tienen síntomas no se hace la prueba", añade Maribel Ramírez.

Imma Vivar dice que "el problema está en que el nivel de transmisibilidad es muy alto entonces hasta que con las medidas de confinamiento seamos capaces de reducir el factor de trasmisibilidad de que por cada persona infectada puede haber hasta 4 contagios, como hay ahora, no será suficiente. En un periodo corto de tiempo vamos a tener una dificultad importante para tener el material sanitario".

:Maribel Ramírez, concluye: "No le tenemos miedo al virus pero sí que tenemos miedo a ser un foco para la población y para nuestras familias. Nosotros estamos en contacto con enfermos pero también con nuestra familia y la presión que tenemos está creando mucha ansiedad. Que el protocolo cambie varias veces al día también crea mucha confusión. Nos informan a través de cargos intermedios y dependiendo del cargo intermedio que te informe, lo dice de una forma o de otra".