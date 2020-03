Coronavirus.- STEPV insta Puig a tancar els centres educatius i anuncia accions legals si Educació "no rectifica"

El sindicat manifesta que "l'estat d'indignació del conjunt dels treballadors i treballadores de l'ensenyament -professorat, direccions, personal administratiu i de servicis, personal de neteja, etc.- dels centres educatius ha anat en augment des que ahir la Conselleria d'Educació publicara una "carta en la qual mantenia oberts els centres educatius, desdient-se de les instruccions donades en les xarxes socials durant dissabte passat 14 de març, que aclarien les instruccions de la resolució de divendres 13 de març".

Malgrat els intents perquè la Conselleria decrete el tancament total dels centres educatius davant la pandèmia de coronavirus -les classes estan suspeses-, com han fet molts altres territoris, sobretot després del Reial decret que estableix l'estat d'alarma, l'administració valenciana "insisteix en una mesura absurda, que contradiu l'estat d'alarma i posa en risc de contagi les persones que han d'acudir en els centres educatius, que poden fer perfectament el seu treball des dels seus domicilis", lamenta STEPV.

Segons aquest sindicat, "l'argument donat recentment per la Conselleria d'Educació és que els centres han d'estar oberts per si la Conselleria de Sanitat els necessita per a qualsevol cosa i per açò cal que els servicis de neteja els mantinguen nets".

"Evidentment, -respon STEPV- si Sanitat requereix un centre educatiu només cal que es comunique en Educació eixa necessitat i, òbviament, està plenament justificada l'obertura d'eixe centre en concret, però no és lògic tindre oberts 1.500 centres educatius a l'espera que Sanitat els necessite. I que els equips especialitzats desinfecten com cal els centres educatius requerits per Sanitat".

Per tot açò, STEPV ha donat "un pas més" i ha registrat telemàticament un escrit al president Puig perquè la Conselleria d'Educació "rectifique i tanque d'una vegada els centres educatius". En el mateix escrit s'avisa que, "si no es dona aquest pas", el sindicat "es reserva el dret d'emprendre totes les accions legals i jurídiques que considere oportunes per a aconseguir aquest objectiu".