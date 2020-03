El Ayuntamiento de Valladolid adapta el centro de estancias de la Victoria para alojar a personas sin hogar

Así lo ha explicado a Europa Press este martes la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero, que ha señalado que aunque el Albergue municipal para personas sin hogar no se encontraba al límite de su capacidad, se ha estimado que las condiciones serán mejores en un espacio como el espacio para estancias temporales del centro ubicado en el paseo de Extremadura, que se encontraba cerrado desde noviembre de 2019 a la espera de una obra de remodelación.

Según ha explicado Romero, se ha preparado ya este espacio para adaptarlo, con nuevas habitaciones y con una reparación del sistema de calefacción, de modo que esperan poder empezar a funcionar con él a partir de este miércoles.

Ello permitirá recolocar a las personas sin hogar que se encuentran actualmente en el albergue municipal en mejores condiciones, con habitaciones individuales o dobles, y con salas que se han podido adaptar para instalar las camas con mayor separación que en el albergue, lo que favorece las condiciones de seguridad ante la pandemia del coronavirus.

Las instalaciones del albergue, que ofrece 58 plazas, se cerrarán temporalmente, pero en el centro de La Victoria se dispondrá de más capacidad, con 75 plazas. También se va a ofrecer en este espacio el servicio de comidas, por lo que quedará clausurado también por ahora el Comedor Social situado en Huerta del Rey.

Además, se va a modificar el sistema de comidas, que se ofrecerán en barquetas individuales con el fin de que los usuarios puedan comer en la propia habitación y no todos juntos.

La concejal ha explicado que el albergue municipal todavía no estaba al 100 por ciento, ya que en estos días de estado de alarma "no se ha dicho que no a nadie". En todo caso, el objetivo del Ayuntamiento es evitar que, en esta situación, las personas sin hogar deambulen por la calle.

Además, Romero ha recordado que el Ayuntamiento tiene también ubicadas en pensiones a varias familias que solicitaron protección internacional.

Por otro lado, en cuanto a las personas que residen en infraviviendas, Romero ha precisado que las entidades que les atienden deberán "tomar decisiones" sobre lo que hacer con ellos. Además, ha señalado que la Delegación del Gobierno ha hablado de la posibilidad de atender a través de la UME a personas sin hogar que siguen en la calle, que en el caso de Valladolid son personas que "han elegido no ser atendidas por la red de protección" del Ayuntamiento.