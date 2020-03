Coronavirus.- Llibres, sabatilles d'estar per casa o pel·lícules: així apel·len diputats valencians a quedar-se a casa

Sense activitat parlamentària en la cambra valenciana, són molts els diputats que mantenen contacte entre ells a través de les xarxes socials, especialment Twitter. Encara que la immensa majoria centren els seus perfils a difondre informació (i posicionaments polítics) entorn del Covid-19 i la gestió de la seua expansió, hi ha els qui també han 'obert' virtualment les seues cases, amb vídeos en els quals demanen responsabilitat.

Per exemple, el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, ha penjat un vídeo en el qual se li veu aplaudint els professionals sanitaris des del balcó del seu domicili, mentre que la del PP, Isabel Bonig, també s'ha gravat en la seua pròpia casa agraint el treball als qui estan "en primera línia" en la lluita contra el virus i demanant als ciutadans que romanguen en els seus domicilis.

Altres diputades com María José Catalá (PP), Mamen Peris (Cs) o Pilar Lima (UP) també han optat per aquesta via per a demanar el compliment de la quarantena i el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha compartit les seues propostes per a superar la crisi.

Més enllà d'eixa unitat de tots els grups a l'hora de reclamar col·laboració als seus seguidors per a frenar la corba de la pandèmia, hi ha els qui llancen recomanacions de llibres o pel·lícules per a fer més suportables aquests dies de confinament.

Un dels més actius és el portaveu socialista, Manolo Mata, qui ha compartit alguna de les seues lectures, confessant que li està agafant "mania al mòbil, per pesat" i que només pensa a menjar. "Així estem tots", li ha respost la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, que compatibilitza les reunions per videoconferència amb atendre la seua filla xicoteta, segons ha comentat.

Altres diputades com Nathalie Torres (Compromís), Toñi Serna o Savina Escrig (PSPV) també han intercanviat amb Mata les seues opcions de lectura per a aquests dies.

Mata va llançar el cap de setmana el repte #YoMeQuedoEnCasa #ZapatillasDeEstarPorCasa convidant els internautes a mostrar-les des de la seua reclusió domiciliària. A més de mostrar les diferents tendències, algun diputat ha aprofitat per a fer fotografies al seu gos al costat d'ells, com és el cas d'Escrig i el seu gos Pancho.

El diputat socialista David Calvo s'ha unit al #reptedelpaper i ha penjat un vídeo donant tocs a un rotllo de paper higiènic, tan cotitzat aquests dies, al mateix temps que ha compartit una reflexió molt personal: "Mon pare era bomber i insistia molt en l'obligació d'ajudar en les situacions adverses, així ho he intentat fer sempre. Ara sent impotència per no sentir-me útil, però no se m'ocorre millor forma de col·laborar que quedant-me a casa. Responsabilitat".

El diputat del PP Juan Carlos Caballero, per la seua banda, ha acceptat el repte de pujar un gif d'una de les seues pel·lícules favorites, optant per Harry Potter, instant altres cinc usuaris a unir-se. Un d'ells és l'edil a València i exdiputada autonòmica María José Ferrer, qui li ha respost amb la seua cinta triada: Cinema Paradiso.

Per la seua banda, la síndica de Vox, Ana Vega, que va donar positiu en coronavirus, es manté activa en Twitter, on ha penjat una foto d'Alacant amb el Castell de Santa Bàrbara il·luminat amb els colors de la bandera nacional i una altra d'ella mateixa amb màsquera donant les gràcies a tots els treballadors que estan "al peu del canó". Aquest mateix dimarts assegurava que el seu estat de salut és bo.