Ribó valora que la 'cremà' adelantada de la falla municipal 2020 no generara "efecto llamada"

Ribó ha indicado, respecto a este acto, con el que se quemó parte de este monumento y de los otros de la sección de Especial que no se han podido desmontar tras haber comenzado su 'plantà' antes de las suspensión de las Fallas por el coronavirus y del estado de alarma, que "no había posibilidad de hacer otra cosa".

El primer edil, que se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Comisión de Seguimiento del Covid-19 celebrada este martes en el Ayuntamiento, ha señalado que así se acaba el proceso llevado a cabo para quemar las fallas que estaban en la calle y ha confiado en que las fiestas puedan celebrarse y retomarse todos los actos previstos en el mes de julio si ha terminado la crisis del coronavirus.

"La noche fue bien. En primer lugar, hay que decir que no se produjo el efecto llamada que nos preocupaba", ha afirmado preguntado por el desarrollo de esta 'cremà' avanzada. El Ayuntamiento ya había destacado que esta convocatoria se llevaría a cabo sin previo aviso, sin indicar hora y día, para evitar que en plena crisis del coronavirus la gente se desplazara y se agrupara para verla en directo.

Dado que este no ha sido un acto institucional por el contexto actual, en él no ha habido ni concejales, ni falleras, ni pirotécnia, como han precisado fuentes municipales, han insistido en que "dado el estado de alarma, no se ha hecho convocatoria pública".

Esta 'cremà' ha terminado únicamente con una parte de la falla del Ayuntamiento de València de este año, la parte correspondiente a las piernas y el cuerpo de la mujer meditando que se representaba en ella bajo el lema 'Açò també passarà' ('Esto también pasará'). La parte superior del gran 'ninot', la cabeza de la meditadora a la que se le ha colocado una mascarilla como símbolo de la lucha contra el coronavirus, se ha salvado en esta ocasión del fuego y se guardará para ser quemada cuando puedan celebrarse las Fallas.

Joan Ribó ha recordado que esta madrugada se han quemado en la ciudad de València las fallas "que se tenían que quemar porque no eran desmontables y no había posibilidad de hacer otra cosa", junto a la municipal, otras de la sección de Especial.

"Como se puede ver, aquí se quemó una parte de la falla del Ayuntamiento, la otra parte no", ha apuntado el alcalde respecto al monumento municipal, a la vez que ha destacado el "cierto carácter simbólico" que tiene la imagen que se ha conservado.

"ACABA TODO EL PROCESO"

Ribó ha agregado que con esta 'cremà' "acaba todo el proceso" iniciado tras la suspensión de las Fallas y el inicio de la crisis del coronavirus para quemar los monumentos falleros que había en las calles de València.

Tras ello, ha confiado en que para el 15 de julio se pueda retomar la celebración de estas fiestas y quemar todas las fallas el 19 de julio como se ha propuesto si la situación sanitaria lo permite. "Pero esta es una cosa que con la gráfica puñetera -de la evolución del coronavirus-, con perdón, se decidirá", ha expuesto.

Además de estas declaraciones, el alcalde ha colgado en su cuenta de Facebook un mensaje sobre esta 'cremà' en el que agradece el trabajo de los bomberos, de los policías locales y del personal de limpieza que ha trabajado para realizar este acto, la labor de los artistas falleros y la "responsabilidad" de los valencianos en momentos como los actuales.

"Con la cabeza de la meditadora guardado en lugar seguro, anoche se quemó la base de la falla municipal. No ha sido lo que queríamos ni aquello por lo que había trabajado un año entero el mundo fallero", ha indicado Ribó en su mensaje. No obstante, ha resaltado que las llamas de la 'cremà' de esta madrugada "muestran el camino para la verdadera #Cremà20, que llegará, y será símbolo del resurgir de las #Falles20 y del triunfo de #València como sociedad, como un pueblo unido ante la adversidad".

El responsable municipal sigue su mensaje con el lema de la falla municipal de 2020 'Açò també passarà' y da las "gracias" a "los bomberos, personal de limpieza y recogida de residuos, policías y a todo el que ha colaborado con su trabajo" en esta 'cremà'.

"EN JULIO, MÁS Y MEJOR"

Igualmente, Joan Ribó ha expresado su agradecimiento "a los artistas y al mundo fallero en general por su esfuerzo y compromiso con nuestra fiesta y nuestra ciudad". Así, ha insistido en la idea de celebrar las Fallas en julio. "En julio, más y mejor", ha subrayado.

El primer edil ha extendido su agradecimiento a toda la capital valenciana y a sus ciudadanos por la "lucha conjunta" contra el coronavirus. "Gracias, València, por la responsabilidad y la lucha conjunta. Todos y todas contra el #Covid19 para que esto pase lo más pronto posible", ha afirmado.