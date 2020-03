Coronavirus.- Els valencians van veure el dilluns cinc hores i mitja de televisió, 82 minuts més que la mitjana habitual

Així ho reflecteixen les dades facilitades a Europa Press per Barlovento Comunicación, que indiquen que el consum de televisió va ser de 322 minuts per persona al dia (cinc hores i 22 minuts), 89 minuts més que la mitjana de març de l'any anterior.

A més, el temps de consum per espectador va ser de 410 minuts (sis hores i 50 minuts), 104 minuts més que la mitjana de març de l'any 2019.

Així mateix, el temps dedicat a la televisió, però per a altres usos com navegar per Internet, va ascendir aquest dilluns a 34 minuts per persona al dia; i el temps totalitzat d'ús del televisor -amb altres consums, segones residències, etc.- va arribar als 359 minuts per persona al dia.

En relació amb els targets de major consum de televisió d'aquest dilluns, van ser els majors de 64 anys els que van registrar el seu màxim històric amb 483 minuts per persona al dia. Per la seua banda, les persones de 45 a 64 anys van dedicar 398 minuts de mitjana, i les dones, 345 minuts.

Respecte al consum de televisió per regions, el Principat d'Astúries va marcar aquest dilluns el seu màxim històric, en registrar una mitjana de 373 minuts per persona al dia, la qual cosa suposa 135 minuts més que la mitjana de març del 2019.

Li segueix en major temps dedicat a la televisió aquest dilluns la comunitat de Castella-la Manxa amb 348 minuts (108 més que al març del 2019); la Comunitat Valenciana amb 341 minuts (+82); Andalusia amb 337 minuts (+93); Aragó amb 332 minuts (+90).

Després d'Aragó, el major consum d'aquest dilluns es va registrar a Canàries amb 323 minuts per persona al dia (+99); Múrcia amb 322 minuts (+98); País Basc amb 314 minuts (+83); Galícia amb 307 minuts (+78); Balears amb 301 minuts (+82); Catalunya amb 298 minuts (+83) i la Comunitat de Madrid amb 297 minuts (+76).

D'altra banda, les xifres mostren que la mitjana de consum de televisió al llarg del dia va ser de 10,1 milions d'espectadors: 19,6 milions de mitjana en 'prime-time'; 16,8 milions en la franja de vesprada; 17,1 milions en la sobretaula; i 5,8 milions en el matí. El pic de major consum de televisió es va registrar a les 21.54 hores amb 21,3 milions d'espectadors davant del televisor.