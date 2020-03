Danna García, de 'Pasión de Gavilanes', tiene coronavirus y está aislada en Madrid

Tiene los síntomas del coronavirus... y se ha confinado. Así lo ha contado la propia protagonista de la historia, la actriz Danna García, quien se hizo tremendamente famosa en nuestro país por interpretar a Norma Elizondo en la telenovelaPasión de gavilanes.

La intérprete, que nació en Medellín (Colombia), vive desde hace mucho tiempo en México. Sin embargo, vino a nuestro país por un compromiso el pasado día 13 de marzo, justo el día antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma por el Covid-19 y prohibiese la libre circulación, con diversas excepciones.

García, por tanto, se vio recluida en Madrid, en donde ha estado residiendo hasta que ha comenzado a notar los síntomas y que finalmente ella misma ha confirmado, a pesar de no haberse realizado las pruebas por no salir de casa y no colapsar los servicios médicos.

"Hola a todos. Estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito el contacto con personas...", decía antes de mostrarse "en shock" por ver aún a "gente en bares y discotecas". Justo entonces hacía hincapié en la gravedad de la situación y lanzaba a través de Twiiter, donde tiene algo más de 385.000 fans, una pregunta: "¿Por qué somos tan tercos?".

Hola a todos , estoy en cuarentena por que tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien , aislada. Evito contacto con personas.. Me deja en Shock que veo a gente en bares y discotecas 🤯. Esto es grave !! Evitar el contacto 🔚, por q somos tan tercos ??? — Danna Garcia (@DannaGarcia) March 16, 2020

🔴 ÚLTIMA HORA 🔴



👉🏻La actriz Danna Garcia confirma que tiene coronavirus. ¡Mucho ánimo Danna! Tus seguidores estamos contigo, sé fuerte campeona. @DannaGarciapic.twitter.com/0vJV8k7ylu — tvnovelas (@tvnovelasYoutub) March 16, 2020

La actriz de 42 años, que tiene un hijo, Dante, nacido en 2017, utilizó más tarde Instagram, donde cuenta con más de millón y medio de seguidores, para hablar a través de varias stories de cómo se encuentra y de responder a los comentarios que la instaban a acercarse a un centro médico.

"Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, que no nos falta la respiración ni nos estamos asfixiando, literalmente, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas", explicaba Danna García.

Además, aprovechó para dar las gracias por las innumerables muestras de apoyo y cariño que está recibiendo a ambos lados del Atlántico, así como para prometer que mantendrá al tanto a sus seguidores de la evolución de su caso.