CCOO denuncia falta de información y protección entre el personal del ERA

Ante una situación "nueva" para la que se necesita "una adaptación por parte de todas las personas implicadas", han criticado en nota de prensa que las personas que trabajan en las residencias y centros de atención a personas mayores "están haciendo un esfuerzo enorme" para que todo salga bien. Por ello consideran "intolerable" que "no haya una información clara al respecto por parte del ERA".

Así, han indicado que "en la mayoría" de las residencias no hay Equipos de Protección Individual para trabajar. Aseguran además que las instrucciones del ERA son que "hasta que no haya algún positivo confirmado, no se toman medidas de protección".

Por otro lado denuncian que no están concediendo permisos cuando el personal tiene hijos pequeños en casa, o personas mayores a su cargo, "con el riesgo de contagio para todos que eso supone".

Señalan además que hay personal que podría trabajar desde casa, como fisioterapeutas, terapeutas, auxiliares administrativos o animadores que están asistiendo a su puesto de trabajo.