Lydia Lozano cree que hay que tener "optimismo" con la cuarentena: "Es maravilloso tener tanto tiempo"

También en la resignación puede haber cierto grado de positividad. Es lo que nos queda, porque todo hace indicar que esta situación irá para largo. Así que nada mejor que, aún cumpliendo con todos los esfuerzos que se nos piden a cada ciudadano, tomárselo todo con cierta resiliencia. Como Lydia Lozano.

La colaboradora de Telecinco está recluida en su casa como parte de la cuarentena impuesta por el estado de alarma y por ella misma, puesto que ya le advirtieron los médicos el protocolo que debía seguir si continuaba, como ella misma dijo, sin parar de "toser y toser".

Es lo que tiene el coronavirus, que obliga a la reclusión, aunque ella, confinada en su hogar, le está sacando rédito a tanta angustia y así se lo ha hecho saber a sus compañeros de Sálvame, sorprendidos del buen humor y el disfrute de Lozano de unas horas -de medida preventiva- que está aprovechando para sí.

"A mí no me tocaba trabajar ni el miércoles ni el jueves y el miércoles por una situación con mi madre me tuve que ir a su casa y yo empecé a toser y toser", dijo el pasado viernes a través de una videollamada.

"Llamé al centro de salud y entonces me pasaron con una enfermera que cogió mi caso y te empiezan a preguntar qué tipos de problemas tienes", continuó. "Yo dije que tenía muchísima tos, muchísima mucosidad y me preguntaron si tenía fiebre. Ya habían cambiado el protocolo, la fiebre no era lo más importante, era la tos", constató. Desde entonces, por presentar los síntomas del Covid-19, no aparece por los pasillos de Mediaset.

Pero como muchas personas, se está dedicando a teletrabajar. Y en su caso, además, bastante animada. "Estoy muchísimo mejor", ha comenzado diciéndole a sus compañeros. "Tengo la suerte de conocer mucho a Jesús [Sánchez Martos, el doctor que estaba invitado al programa de debate], que me ha llamado diariamente", ha afirmado.

"Me dijo que, si no tienes fiebre, puedes tomar paracetamol. Me he tomado mis antihistamínicos y ya estoy mucho mejor", ha dado la buena nueva Lozano, quien además ha aprovechado sus minutos en pantalla para mandar un mensaje de ánimo y un consejo a la audiencia y a sus amistades del plató.

"Hay que dar un mensaje. Sabéis que soy hiperactiva. Mi madre decía: si hay un incendio te va a pillar fuera de casa. Había años que no me conectaba tanto con mis amigos. Es maravilloso tener tanto tiempo", ha asegurado alegre la periodista de 59 años.

"Y como tengo insomnio también lo estoy curando. Al no tener una hora en la que levantarme pues no me preocupo y estoy durmiendo muchísimo mejor, con lo cual hay que ver la parte positiva", ha desvelado, justo antes de que jorge Javier Vázquez interviniese en la conversación haciendo un alegato a favor del aburrimiento como pasatiempo.

Lydia: “Ya estoy pensando en la fiesta que voy a montar cuando acabe todo esto”



LYDIA DE ESPAÑA REPRESENTANDO. pic.twitter.com/9XyYT6xqJz — Sra.Pecas (@senorapecas) March 16, 2020

"En casa no se tiene que estar continuamente haciendo cosas. También hay que aburrirse. Es maravilloso aburrirse. No tener que hacer nada. Confinarse. Y nada. No hay que ser productivo siempre: no hay que estar leyendo, viendo una serie, pintando. No: aburrirse", ha opinado.

"De verdad, es que nos entra esa paranoia de que incluso estando en casa hay que estar haciendo algo y no. Este encierro nos los estamos tomando… Vamos a tener miedo de que cuando acabe digamos que nos hemos aburrido", ha señalado el presentador, que en julio cumplirá 50 años.

Pero Lydia Lozano, lejos de amilanarse, ha ido a más y se ha mostrado con gozo y alborozo por la situación: "Cuando esto pase voy a hacer un fiestón porque no celebré mi cumpleaños [el 12 de diciembre]. No quiero ir con máscaras ni con guantes. Ya estoy pensando en esto. Algo al aire libre con buena hidratación".

"Yo te voy a reprochar nada, Lydia. Yo creo que, llegado el momento, los que podamos, lo que tenemos que hacer es no tirarnos a las calles y volver a llenar restaurantes, bares, discotecas, teatros y cines y todo lo que sea. Y salir y salir y salir. Pero no a la calle a pasear. Los que tengamos posibilidades debemos meternos en los centros e intentar paliar lo que ha pasado", contestaba Jorge Javier sobre el posible colapso económico.

"Hay que tener mucho optimismo. Hay que respirar y relajarse", ha contestado para ponerle la guinda final a su intervención. Y es que, mientras sea dentro de casa, cada uno pasa la cuarentena como prefiera... como si es haciendo memes con Lydia Lozano, que se ha convertido en toda una profesional de dar contenido a las redes.