Les oficines d'ocupació de la Comunitat tanquen al públic l'atenció presencial

La xarxa d'oficines d'ocupació roman tancada per a l'atenció presencial al públic, mantenint el seu funcionament intern per a garantir la inscripció i renovació de la demanda d'ocupació i la tramitació de les prestacions per desocupació en la Comunitat Valenciana, per acord de la direcció dels serveis públics d'ocupació autonòmica (Labora) i estatal (Sepe).

Amb aquesta mesura, de caràcter extraordinari, es pretén atendre les recomanacions de les autoritats sanitàries per motius de salut pública i evitar els desplaçaments de la ciutadania i el contacte presencial.

El compromís del Sistema Nacional d'Ocupació, que integra als serveis autonòmics i estatals, és assegurar que les persones desocupades actuals continuen percebent la seua prestació i que els qui, per impacte de l'actual crisi, perden la seua ocupació puguen veure reconeguda la seua prestació en el menor temps possible.

A aquest efecte, s'ha acordat la simplificació dels procediments administratius i el reforçament de l'atenció telefònica i telemàtica a les persones usuàries, per al que s'han habilitat les corresponents línies de contacte en cada oficina d'ocupació.

Mentrestant es prolongue la situació extraordinària generada per l'actual estat d'alarma, els serveis públics d'ocupació procediran a renovar d'ofici totes les demandes d'ocupació a la data del seu venciment, a fi de facilitar el posterior reconeixement de la prestació per desocupació que corresponga.

Conscients que l'atenció als treballadors i treballadores desocupades constitueix un servei essencial, des de la direcció del Sepe i Labora s'ha reiterat l'agraïment a l'esforç del personal del servei públic i la crida a la col·laboració a les persones usuàries per a l'adequat desenvolupament d'aquests objectius.