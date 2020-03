¿Quién dijo que estar en casa era aburrido? Siete juegos de mesa con un 10% de descuento en Amazon

Nadie habla de otra cosa: la crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a los españoles a estar confinados en sus hogares. Esta medida, aunque no sea fácil de sobrellevar, ha despertado la creatividad y la solidaridad de muchas personas que están compartiendo en estos momentos sus conocimientos y sus profesiones. Así, no faltan ni rutinas de entrenamiento, ni planes con niños, ni conciertos en streaming.

También hay quienes han apostado por dedicar tiempo a aquellos hobbies que tenían aparcados o por fundirse el catálogo de todas las plataformas de VOD. Si ya no sabes qué más ver en la televisión, muy atento porque Disney+ llega el próximo 24 de marzo a España. Aunque no está mal pegarse el caprichazo de suscribirse a este servicio -por eso de que es la novedad en lo que a plataformas de streaming se refiere-, también hay que trabajar la mente... Y qué mejor manera de hacerlo que reunidos alrededor de un tablero. Si no tienes a mano ningún juego de mesa, tranquilo, en Amazon han rebajado algunos de los más populares para que no tengas excusas: ¡es hora de descubrir quién es el más sagaz –o tramposo- de casa!

¿Sustituimos el cole por un Scrabble?

Scrabble tiene un 10% de descuento.

Este clásico no debe faltar en ninguna casa y es que, además de conseguir matar las horas, es ideal para agudizar el ingenio, ampliar el vocabulario y, de paso, repasar la sumas. Un pasatiempos ameno y apto para toda la familia que, si se considera oportuno, puede jugarse en parejas para ayudar a los más pequeños a iniciarse en el mundo del Scrabble.

A desarrollar la creatividad (y la intuición) con Pictionary

Este juego tiene un 13% de descuento en Amazon.

El Pictionary no necesita presentaciones y es que, ¿quién no se ha animado en alguna ocasión a poner a prueba su talento como dibujante? Tarjetas con pistas, una pizarra borrable y el clásico reloj de arena son los únicos complementos que se necesitan para poner a prueba el ingenio, la agudeza visual y, cuando nuestra pareja demuestra que lo suyo no es el arte, también la intuición.

Sushi Go!: pon a prueba tu astucia

Consigue este juego con un 6% de descuento.

Con este juego de cartas, apto para todas las edades e, incluso, para los detractores del sushi, se tendrá que aplicar velocidad, memoria y astucia si uno quiere alzarse como el ganador indiscutible.

Solo los aventureros se atreverán con... ¡La isla prohibida!

Con un 17% de descuento puedes adquirir este juego cooperativo.

En menos de media hora sabréis si sois más perspicaces que el juego o si, una vez más, os ha derrotado con sus artimañas solo dignas de los aventureros más arriesgados. Eso sí, ganéis o perdáis, este juego cooperativo es ideal para familias que tienen ganas de proponerse y superar retos de la mano.

Diversión en familia con Pedorretas

Un 10% de descuento y diversión para toda la familia.

El objetivo del juego es ser el último jugador en ser eliminado. ¿Y cómo ocurre esto? Si al apretar el lanzapedorretas, este se tira una, quedas fuera del juego. Las cartas que tiene cada jugador indican el número de veces que hay que apretar el lanzapedorretas. ¡Diversión asegurada para toda la familia!

El escape room portátil para conseguir escapar... pero no de casa

Escape room portátil de Exit con un 12% de descuento.

La moda de los escape room también se puede disfrutar sin salir de casa. En la Tumba del Faraón, los jugadores pueden hacer un viaje hasta Egipto. Una vez dentro de la tumba de Tutankamón, os dais cuenta de que habéis perdido al grupo y dais con una misteriosa cámara funeraria en la que quedáis atrapados. ¿Conseguiréis salir?

Más cooperación, en el Código Secreto

El juego cooperativo del Cógido Secreto tiene un 10% de descuento en Amazon.

A partir de dos jugadores, este juego cooperativo te anima a llevar a cabo una misión como espías: la de contactar con todos los agentes antes de que se agote el tiempo. Cada persona debe contactar con unos e informar con una sola palabra al resto de jugadores.

