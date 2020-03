La hora punta del segundo día laborable del estado de alarma en Barcelona finaliza sin aglomeraciones en el metro

La franja de la hora punta de la mañana el segundo día laborable de estado de alarma en Barcelona ha finalizado sin aglomeraciones en el metro a diferencia de durante la jornada de ayer lunes, cuando los viajeros que iban al trabajo avanzaron su trayecto y entre seis y siete de la mañana se produjeron acumulaciones de gente en las líneas 1 y 5.

TMB ha destacado que "con el esfuerzo de todo el mundo" el pasaje ha bajado un 73% hasta las ocho de la mañana mientras que ayer a la misma hora lo había hecho en un 65%, mientras que en la franja hasta las siete el descenso de este lunes fue del 51% y este martes del 56%.

Por su parte, el conseller de Territorio, Damià Calvet, ha insistido en Barcelona FM en la necesidad de ir "hacia un escenario de confinamiento" para evitar más contagios de coronavirus.

Calvet ha celebrado que este martes no se hayan repetido las mismas escenas de ayer en el metro, con aglomeraciones al metro. "Son contrapuestas a lo que queremos conseguir", ha admitido en declaraciones en Barcelona FM esta mañana. En este sentido, ha recordado la resolución que firmó este lunes estableciendo una reducción de entrar el 33% y el 67% de la oferta de transporte público en Cataluña hasta el jueves. Además, los operadores aconsejan no viajar si no es por razones inaplazables.

El conseller también ha considerado "imprescindible", como ya hizo el pasado viernes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cerrar los puertos y los aeropuertos, a pesar de que ya operan con servicios restringidos.

Calvet también ha reiterado que solo se puedan mover trabajadores de servicios básicos y estratégicos –como los vinculados a los sectores de la alimentación y farmacéuticos pero también otros como los de la gestión del agua o residuos- y ha explicado que el Govern tiene a punto un decreto sobre confinamiento domiciliario pero que tiene que ser autorizado por el ejecutivo español. "Solo en un escenario de restricción de la movilidad seremos capaces de hacer frente al momento de emergencia que estamos viviendo", ha subrayado.

En cuanto a Cercanías, fuentes de Renfe han explicado que se ha producido una reducción drástica de la demanda y los trenes viajaban prácticamente vacíos.